ING Türkiye ve TESK iş birliğiyle esnaflara destek

İş birliği ile TESK'e kayıtlı esnaf ve sanatkârlara özel 5.000 TL’ye varan bonus fırsatı sunuluyor. Ayrıca KOBİ Dijital ile şahıs işletmeleri EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz yapabiliyor. İşletmeler KOBİ Nakit POS ürünü ile iş yerlerinde yazarkasa POS cihazlarında, hiçbir ücret ödemeden tüm yurt içi banka kartı ödemelerinde ertesi gün %1,49 üye iş yeri ücreti fırsatından yararlanabiliyor. KOBİ e-Turuncu Hesap’ı ilk kez açanlar, %45 Hoş Geldin Faizi kazanabiliyor. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “KOBİ’lerimiz işlerini büyütürken onların yol arkadaşı olmayı önemsiyor, 2.5 milyona yakın esnaf ve sanatkârı temsil eden TESK ile imzaladığımız protokolü değerli buluyoruz” diye aktardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise “Esnaf ve sanatkârlarımıza fayda sağlayan iş birliklerinin her zaman destekçisiyiz. ING Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz ve esnafımıza özel avantajlar sunan iş birliğimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Dijital gücüyle kalıpların dışında ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği ile ING Türkiye, TESK'e kayıtlı esnaf ve sanatkârlara özel avantajlar sunuyor.

KOBİ’lerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği ING KOBİ Dijital ürünleri ile TESK'e kayıtlı şahıs işletmesi sahibi KOBİ’ler, 5.000 TL’ye varan bonus fırsatından faydalanabiliyor. Bu kapsamda KOBİ'ler, ING Bonus Business Card ile 10.000 TL harcama koşuluna 1.000 TL bonus fırsatından, POS Ekstra, KOBİ Nakit POS veya KOBİ Hızlı POS ürünlerinden birine sahip olup bir adet işlem gerçekleştirdiklerinde 1.000 TL bonustan ve ilk kez KOBİ e-Turuncu Hesap açıp en az 1 adet otomatik fatura talimatı vererek 1.000 TL bonus fırsatından yararlanabiliyor. Üç ürüne de sahip olan işletmeler ise ek 2.000 TL bonus kazanıyor.

Ayrıca ING KOBİ Dijital ile şahıs işletmeleri EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapabiliyor. İşletmeler KOBİ Nakit POS ürünü ile iş yerlerinde yazarkasa POS cihazlarında, hiçbir ücret ödemeden tüm yurt içi banka kartı ödemelerinde ertesi gün %1,49 üye iş yeri ücreti fırsatından yararlanabiliyor. Üstelik yazarkasa POS cihazları için aylık POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti ödemiyor. Aynı zamanda, vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlayan KOBİ e-Turuncu Hesap’ı ilk kez açanlar, %45 Hoş Geldin Faizi kazanabiliyor.

ING müşterisi olmayan TESK'e kayıtlı esnaf ve sanatkârlar, ING Mobil üzerinden kolayca ING’li olabiliyor. Şahıs işletmeleri, ING Mobil’i cihazlarına indirdikten sonra başvuru için bilgilerini girebiliyor, ardından kimliklerini doğrulatıp görüntülü görüşme adımına geçerek bulundukları yerden ING müşterisi olabiliyor.

Alper Gökgöz: KOBİ’lerimiz işlerini büyütürken onların yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz

İş birliği hakkında görüşlerini aktaran ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “KOBİ’lerimiz ekonomimizin önemli bir gücünü oluşturuyor. ING olarak ihtiyaç duydukları her anda KOBİ‘lerin yanında olmayı ve dijital bankacılık çözümlerimiz ile onlara iş yerlerinin başından ayrılmadan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği hizmetleri sunmayı önceliklendiriyoruz. Dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek müşterilerimizin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışıyor, Cebimdeki Danışman KOBİ hizmetimiz ile işletmelere görüntülü, yüz yüze ve kolay bankacılık deneyimi sunuyoruz. Aynı zamanda KOBİ Nakit POS ürünümüz ile işletmeler, yazarkasa POS cihazlarında hiçbir ücret ödemeden ertesi gün %1,49 üye iş yeri ücretinden faydalanabiliyor, böylelikle ayda 50.000 TL nakit kart cirosu yapan işletmelerde piyasa oranlarına göre yılda yaklaşık 15.000 TL tasarruf imkanı sağlanıyor. KOBİ’lerimiz işlerini büyütürken onların yol arkadaşı olmayı önemsiyoruz, bu vizyon çerçevesinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren 2.5 milyona yakın esnaf ve sanatkârı temsil eden TESK ile imzaladığımız protokolü oldukça değerli buluyor ve TESK’e bu iş birliği için teşekkür ediyoruz. KOBİ’leri hem finansal olarak desteklemeye hem de dijital ürünlerimizle onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye aktardı.