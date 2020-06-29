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İngiltere’de ihracat üssü kuran Teksan AMPS Derneği’nin Yönetim Kuruluna girdi

Enerji çözümleri sektöründe üretim kalitesi ve inovatif yaklaşımıyla farklılaşan Teksan, yurtdışında da hızla büyüyor.

29 Haziran 2020 Pazartesi 11:17
İngiltere’de ihracat üssü kuran Teksan AMPS Derneği’nin Yönetim Kuruluna girdi

İngiltere’de ihracat üssü kuran Teksan  AMPS Derneği’nin Yönetim Kuruluna girdi

Global pazarda ürünlerini 130’dan fazla ülkeye ihraç eden firma, 2019 sonunda İngiltere’de ilk yurt dışı ofis ve deposunu açtı. Bundan kısa bir süre sonra da İngiltere’deki jeneratör üreticileri ve tedarikçilerinin çatı kuruluşu olan AMPS’nin (Enerji Sistemleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyeleri arasına katıldı.

İstanbul ve Kocaeli’nde bulunan iki fabrikasında yıllık 15 bin adet üzerinde üretim kapasitesine sahip Teksan, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ederken yurtdışındaki gücünü de artırıyor. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden Teksan, Grönland’dan Yeni Zelanda’ya kadar çok geniş bir coğrafyada 130’dan fazla ülkede hizmet veriyor. İlk yurtdışı satış ofisi ve deposunu 2019 yılının sonunda İngiltere’de açan Teksan, dünyanın önde gelen jeneratör ve güç sistemleri üreticilerinin yanı sıra yine sektörle ilgili firmaları çatısı altında buluşturan AMPS’nin (The Association of Manufacturers and suppliers of Power Systems and ancillary equipment) Yönetim Kurulu Üyeleri arasına katılarak Türkiye’yi bu ülkede temsil ediyor.

İngiltere’de jeneratör ve güç sistemleri sektörünün gelişimi, global pazara açılımı konusunda çalışmalar yürüten AMPS Derneği, 1989 yılında kuruldu. Jeneratör üreticileri, tedarikçiler ve distribütörler, servis sağlayıcılar, kiralama şirketleri ve sektörle ilgili diğer firmalar üyeleri arasında yer alıyor. Küresel şirketlerden mikro işletmelere kadar pek çok üyesi bulunan AMPS, sektörün gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların yanı sıra üyelerine teknik rehberlik, danışmanlık, lobi desteği ve network olanağı sağlıyor.

Türkiye kesintisiz güç sistemleri sektörünü, İngiltere’de temsil etmekten dolayı gurur duyduklarını belirten Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer şunları söyledi: “Çeyrek asırdan fazla zamandır sadece Türkiye’de değil ihracat yaptığımız tüm ülkelerde güvenilir gücün adı olmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Türk markası olarak her geçen gün dünyada daha fazla tercih ediliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Geçen yılın sonunda İngiltere’de açtığımız Teksan UK ofisimiz ile güzel işlere imza attık. Jeneratör ve enerji çözümleri sektörünün İngiltere’deki temsilcisi olan AMPS Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu üyelikle İngiltere ve Avrupa genelinde yaşanan gelişmeleri, yeni regülasyonları yakından takip etme olanağına kavuştuk. Sektörle ilgili konularda karar vericilerden biri olmak açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. AMPS Derneği, Kurucu Üyeleri arasında yer aldığı Europgen ile Avrupa Birliği Parlamentosu ve Komisyonu’nda da temsil gücüne sahip.”

Son Güncelleme: 29.06.2020 12:20
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