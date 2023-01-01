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İngiltere’den kriptoya vergi muafiyeti

İngiltere, 1 Ocak’tan itibaren (bugün) yerel aracıları kullanan yabancılar için kripto vergi muafiyetini uygulamaya koydu. 

01 Ocak 2023 Pazar 20:52
İngiltere’den kriptoya vergi muafiyeti

İngiltere’den kriptoya vergi muafiyeti

Kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı Avukat Abide Gülel, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere’deki kripto vergi muafiyeti hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu muafiyet, küresel yatırımcıları çekmede önemli bir faktördür; bu, yabancı yatırımcıların yalnızca Birleşik Krallık merkezli yatırım yöneticileri atayarak Birleşik Krallık vergisine dahil edilmeyeceği anlamına gelir. Birleşik Krallık'ın bir yatırım yönetimi merkezi olarak konumunu geliştirmek için bu muafiyet, kripto varlıklarını içerecek şekilde genişletildi. 

Aralık ayında açıklanan ve bugün hayata geçen vergi indirimi, Başbakan Rishi Sunak'ın İngiltere'yi bir kripto merkezine dönüştürme planlarının bir parçası.

Birleşik Krallık Parlamentosu, yasalaşırsa yerel mali düzenleyicilere kripto üzerinde daha fazla yetki verecek olan geniş kapsamlı Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasasını tartışıyor. Bireşik Kralllık Hazinesi ayrıca önümüzdeki haftalarda kripto sektörünün nasıl düzenlenebileceği konusunda bir istişare başlatmayı planlıyor.”

Son Güncelleme: 01.01.2023 23:24
Anahtar Kelimeler:
ATMKambiyoKriptoAbide Gülel
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