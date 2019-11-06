İnşaatlık kereste çeşitleri

Kereste denildiği zaman adını duyuyoruz ancak bu ağaçların nerelerde ve ne amaçlı kullanılmış olduğunu acaba kaç kişi biliyor? Sanıyorum ki belli bir kesimin dışında kerestelerin amacını bilende yoktur ya da kereste çeşitleri konusunda fikri olan yoktur. Biz de bu haberimizde konumuzu kerestelerin hangi alanlarda kullanıldığı yönünde belirledik ve siz değerli okuyucularımıza bu konu hakkında bilgiler verelim istedik.

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Kerestelerin kullanım amaçlarını belirleyecek olan faktörlerin başında kalitesi ve özellikleri geliyor. Yani inşaatlarda kullanmış olunan keresteleri mobilya yapımında kullanmak doğru değildir. Bu nedenle alacağınız kereste için öncelikli olarak amacınızı belirlemeniz gerekiyor. Kerestelerin çeşitleri ise birbirinden farklıdır. Bu çeşitleri ise başlıklar halinde açıklayabiliriz.

Lareks Keresteler çam ağacından elde edilirler. Lareks malzemesini işlemekte zordur kurutulması da. Ancak suya dayanıklı olmasından dolayı özellikle gemi yapımında kullanılır ya da kamelya gibi sürekli dış etkenlere maruz kalabilecek alanlarda tercih edilir. Genelde kamelyalar bu keresteden yapılır ve çok uzun yıllar boyunca bozulmadan kalabilir.

Kızılçam keresteleri ise ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen çamlardan üretilirler. Sert olma özelliklerinden dolayı özellikle ev dekorasyonunda çok etkindir. İşlenebilme özelliği ve cilalanma özelliğinden dolayı iç mekanlarda kızılçam kullanmak tercih edilir. Diğer çam çeşitlerine göre kolay bulunabilir olması ise ekonomik olmasını sağlamıştır. Kızılçam keresteleri ister fırınlama ister açık havada kurutma yöntemiyle satışa çıkarılabilir.

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Türkiye’de geniş bir kullanım alanına sahip olan kerestelerden birisi de karaçam’dır. Marmara bölgesinde yetişen karaçam koyu renktedir. Kapalı alanların dekorasyonlarında kullanılır ve uygulaması rahattır. Türkiye karaçam kerestesi konusunda hiçbir sıkıntı yaşamaz yani stok sorunu yoktur.

Karadeniz bölgesinde yetişen köknar ağacı çamgillerden olarak bilinir. Beyaza yakın bir renkte olmasından kaynaklı olarak ahşap panel üretiminde tercih edilirler. İşlemesi basittir ve yumuşak bir yapıya sahip olduğundan dolayı kolaylıkla uygulama yapılabilir. Köknar kerestesi özellikle Trakya bölgesinde yoğun bulunur.

Türkiye’de kereste çeşitleri bakımından kullanılabilecek olan çok sayıda ağaç vardır. Ancak kereste seçimi yukarıda da bahsettiğimiz gibi ne amaçlı tercih edilecekse buna göre bir tercih yapılabilir.

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