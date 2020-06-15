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İnsan Kaynakları için geleceği raporu

Türkiye’de ilk defa COVID-19 sonrası İK’nın geleceği bu detayda yorumlandı

15 Haziran 2020 Pazartesi 12:23
İnsan Kaynakları için geleceği raporu


İnsan Kaynakları için geleceği raporu



Kurumsal wellbeing şirketi Actifit'in İK teknolojisi markası Wellbees'in hazırladığı İnsan Kaynaklarının Geleceği Raporu yayınlandı. Türkiye’de ilk kez COVID-19’un görüldüğü tarihten bu yana başlatılan titiz çalışma sonrası hayata geçirilen rapor, İK sektörünün geleceğini paydaşlardan aldığı yanıtlarla yorumluyor. 80’den fazla profesyonelin katkıda bulunduğu, sektör için gelecekte yaşanabilecek olası zorlukların nasıl aşılacağına odaklanan İnsan Kaynaklarının Geleceği Raporu’na, Türkiye’nin yanı sıra global ağırlığı olan birçok şirketin yöneticisi yorumlarıyla katkı sağladı.

80’den Fazla Profesyonel Katılım Sağladı

Sektörün önde gelen markalarının İK yöneticilerine, COVID-19 krizi süresince ne gibi önlemler aldıklarını ve geleceğin İK’sında bu önlemlerin yerini sorduk. Aldığımız cevapların çoğu, dijital dönüşümünü tamamlamış şirketlerin bu dönemi en az kayıpla atlattığı şeklindeydi. Ayrıca COVID-19 krizi gösterdi ki çalışanların sağlığı ve esenliğine yatırım yapmak artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi.

Ofise Geri Dönmek En Büyük Sorun

Normalleşme döneminden önce gerçekleştirdiğimiz, 64 kişinin katıldığı “İK’nın Geleceği” anketimizdeyse çarpıcı sonuçlar çıktı. “Son dönemlerde sizi/çalışma arkadaşlarınızı/çalışanlarınızı en çok endişelendiren faktörler hangileri?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 60’ından fazlası ofise geri dönmenin en büyük sorun olduğunu belirtirken ankete katılan her 3 kişiden 1’i, çalışan bağlılığı ve verimliliğin bu dönemde endişe verici bir faktör olduğunu belirtiyor.

Covid-19, Çalışan Deneyimini Sonsuza Kadar Değiştirecek

İK’nın Geleceği anketinde ayrıca katılımcılara gelecekte iş hayatında nelerin değişebileceğinin öngörüldüğü sorusu yöneltildi. “Covid-19’un İK anlamında en büyük değişimi hangi başlıkta yaratacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna yüzde 64,1 oranında Ofis Deneyimi yanıtı verilirken onu sırasıyla Çalışan Deneyimi (yüzde 56,3) ve İletişim (yüzde 50,1) takip ediyor.

Wellbeing Uygulamalarına İhtiyaç Artıyor

Anket sonuçları, Covid-19 günlerinde teknolojik adaptasyonun hızlı bir şekilde sağlandığını gösterirken; aynı durum çalışan esenliği için geçerli değil. Katılımcılara yönelttiğimiz, “Bu süreçte organizasyonunuzun hangi alanda ihtiyaçları karşılayamadığını düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda, yüzde 36,9 oranında Ofis İçi İletişim başı çekerken onu yüzde 35,4 ile Wellbeing Uygulamaları takip ediyor.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden profesyonellerin bir yandan sektörün acil durum eylem planlarını nasıl hayata geçirdiğini anlatırken diğer yandan bu dönemin gelecekte getireceği potansiyel değişiklikleri de irdelediği kapsamlı “İnsan Kaynaklarının Geleceği Raporu”na buradan ulaşabilirsiniz.

Wellbees Nedir?

Wellbees, bütünsel wellbeing anlayışıyla şirket içi davranış değişikliğini amaçlayan bir İnsan Kaynakları teknolojisi ürünü. “Çalışan Deneyimi” dikeyinde kurumsal wellbeing hizmet ve teknolojileri sunuyor. Hedefi; çalışan sağlık davranışını değiştirebilmek ve dolayısı ile kendini gerçekleştirirken birbirine destek olan, potansiyelini yakalayabilen insanlardan oluşan bir dünya yaratmak.

Son Güncelleme: 15.06.2020 12:28
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