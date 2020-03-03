Insight Partners, 5 Milyar Dolarlık işlemle Veeam’i bünyesine kattı





Bulut Veri Yönetimi sağlayan Yedekleme çözümleri lideri Veeam Software, 9 Ocak 2020’de ilk duyurusunu yaptığı, yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki işlemle, Insight Partners’ın Veeam’i satın alma süreci tamamlandı. 2019’un başlarında, Insight Partners tarafından yapılan ilk yatırımın ardından, yıllık satışları 1 milyar doları aşan ve dünya genelinde 365.000'den fazla müşteriyle pazar lideri olan Veeam’in Insight Partners bünyesine katılması ile şirketin ABD pazarında büyümesi hız kazanacak.

“Insight, Veeam’deki ilk azınlık hissesi yatırımını yaptığı 2013 yılından bu yana, Veeam için güvenilir bir ortak oldu.” diye konuaşan Veeam CEO’su Bill Largent sözlerine şu şekilde devam etti: “Insight Partners, yüksek oranda büyüme gösteren uluslararası şirketleri alarak; çok değerli kaynaklar, destek ve uzmanlıklar ekleyebileceği ABD pazarında, şirket başarısını artırmasıyla tanınıyor. Insight Partners, piyasada son derece iyi konumlandırılmış olan Veeam’in yeni dönemde bir üst seviyeye çıkmasını sağlayacak ve hibrit buluta geçişi sağlayacak en doğru ortaktır; ve bunun için en doğru zaman bugün başlıyor.”

Veeam’in yeni döneme geçişinin hızlandırmaya ek olarak, şirket, merkezini İsviçre'den ABD'ye taşıyacak ve Veeam’in yönetici kadrosuna güç ve deneyim katacak.

Satın alma işlemiyle birlikte yönetici kadrosunda yapılan atamalar şu şekilde:

Daha önce Veeam Operasyonlar Başkan Yardımcısı olan William H. Largent, CEO görevine getirildi.

görevine getirildi. CTO görevine Danny Allan getirildi.

Daha önce CME Group’ta Genel Müdür ve CISO, ABD Enerji Bakanlığında ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nde Yardımcı CIO ve CISO görevlerini yürüten Gil Vega, Veeam’in yeni CISO’su olarak göreve getirildi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Genç Global Liderleri arasında olan, eski ABD Başkan Yardımcısı Genel Sekreteri olarak görev yapmış, Ayers Neugebauer & Company’denNick Ayers, Insight Partners’ın Yönetici Direktörleri Mike Triplett, Ryan Hinkle ve Ross Devoron’un da bulunduğu Veeam Yönetim Kurulu Üyeliğine katıldı.

“ Veeam son 10 yılda, mevcut işimizin yaklaşık yüzde 50’sinin geldiği EMEA Bölgesi’nde 1 numaralı pazar payı lideri konumuna geldi.” diye konuşan Veeam CTO’su Danny Allan sözlerine şöyle devam etti: “Satın alma işleminin tamamlanması ve yeni nesil veri koruma çözümü Veeam Availability Suite v10’un duyurulması ile liderlik konumumuzu, kuruluşların bulut veri yönetiminde büyüme fırsatlarından yararlanabileceğimiz ABD'ye doğru genişletmeye odaklandık”

IDC Başkanı Crawford Del Prete ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bulut Bilişimin Geleceği; verilerin platformlar ve ortamlar arası oluşturulduğu, depolandığı, yönetildiği ve çoğaltıldığı, Hibrit Buluttur. Veeam her zaman müşterilerin yeni nesil veri yönetimi ile ilgili yaşadıkları sorunlara yönelik çalışmalar yapan bir şirket oldu. Satın alma işlemi, Veeam'in giderek daha çeşitlenen ve karmaşıklaşan müşteri ortamında artan ihtiyaçları karşılamak adına önemli bir harekettir.”