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İnternet tarifelerine zam geldi | 6 ayda yüzde 43 zam

Sabit internet paketlerine sene başında yüzde 22'yi bulan oranlarda zam yapan şirket, 1 Haziran itibariyle de fiyatları yüzde 13 ile yüzde 23 arasında artırdı.

02 Haziran 2022 Perşembe 11:06
İnternet tarifelerine zam geldi | 6 ayda yüzde 43 zam

İnternet tarifelerine zam geldi | 6 ayda yüzde 43 zam

Kemal Kaçmaz

Türk Telekom'un yeni internet tarifelerinin ücretleri belli oldu. Sabit internet paketlerine sene başında yüzde 22'yi bulan oranlarda zam yapan şirket, 1 Haziran itibariyle de fiyatları yüzde 13 ile yüzde 23 arasında artırdı.

Böylece Türk Telekom'un sabit internet paketi yılın 6 ayında yüzde 45'e varan oranda zamlanmış oldu.

Şirketin internet sitesinden duyurduğu ve 1 Haziran 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olan zamlı tarifeye göre; 16 Mbps'lik internet paketinin aylık fiyatı 105 TL'den 129 TL'ye, 24 Mbps'lik paketin fiyatı 119 TL'den 139 TL'ye, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 134 TL'den 154 TL'ye, 50 Mbps'lik paketin fiyatı 149 TL'den 169 TL'ye ve 100 Mbps'lik paketin aylık fiyatı ise 165 TL'den 194 TL'ye yükseltildi.

6 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 43'Ü BULDU

2021 yılının sonunda sözkonusu paketlerin aylık fiyatları ise şöyleydi: 
16 Mbps - 89.90 TL, 
24 Mbps - 99.90 TL, 
35 Mbps - 109.90 TL, 
50 Mbps - 124.90 TL, 
100 Mbps - 154.90 TL.
 

Böylece yılbaşından bu yana sabit internet paketlerindeki fiyat artışı oranı yüzde 25’ten başlayıp, yüzde 43.5’i bulmuş oldu.

1 HAZİRAN’A ERTELENMİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 9 Mart’ta Türk Telekom’un port ve toptan hat kiralama ücretlerinin revizesini onaylamıştı. Normal şartlarda 1 Nisan tarihinde geçerli hale gelecek fiyat düzenlemesi, tepkiler üzerine 1 Haziran’a ertelenmişti.

Türk Telekom ile benzer şekilde diğer internet servis sağlayıcılarının da fiyatları artırması bekleniyor. Hali hazırda Türk Telekom abonesi olan ve internet tarifesi bulunan kişiler, taahhüt süreleri bitene kadar bu zamdan etkilenmeyecek.

Anahtar Kelimeler:
TELEKOMInternet Zammı
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