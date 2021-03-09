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İnternetten Pembe Fırın satın aldı, oyuncağını gönderdiler

Selin Çamlıtepe adlı genç kadın yeni evi için online ticaret sitesinden rengini beğenerek satın aldığı pembe fırın yerine aynı renkte çocuk oyuncağı gönderdiler.

09 Mart 2021 Salı 11:58
İnternetten Pembe Fırın satın aldı, oyuncağını gönderdiler

İnternetten Pembe Fırın satın aldı, oyuncağını gönderdiler



İnternet satış sitelerinin tüketici istismarı haberlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'de Selin Çamlıtepe isimli vatandaş, yeni evi için internet üzerinden fırın sipariş etti, kargo ile gelen ürün ise akıllara durgunluk verdi. 


İzmir'de 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evine, geçen şubat ayında, internet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe'ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın ile oyuncak mutfak dolabı çıktı. 

"ÇOK YÜKLÜ BİR MEBLAĞ ÖDEMİŞTİM"

Selin Çamlıtepe, hemen alışveriş yaptığı internet sitesinin yetkilerine ulaşmak istedi. Ancak kimseye ulaşamadı. Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe, "Bilindik bir internet sitesinden evime fırın siparişi verdim. Elime oyuncak fırın ulaştı. Çok mağdur durumdayım, çünkü sipariş ettiğim fırın için çok yüklü bir meblağ ödemiştim. İki oğlum var, oyuncak fırın onlara hediye bile olamaz. Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım. İç hukuk yolları tükenirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvurmayı düşünüyorum" dedi.

"SADECE ÖZÜR DİLEDİLER"

Yaşadığı mağduriyetin ardından alışveriş yaptığı sitenin müşteri hizmetlerini aradığını ifade eden Çamlıtepe, "Ayrıca sayfa üzerinden müşteri şikayeti de oluşturdum. Sadece özür dilediler. Başka herhangi bir iletişim kurmadılar. Yenisini göndeririz, telafi ederiz gibi bir şey de demediler. Zaten ilk aramamda yanıt aldım. Sonraki aramalarıma da cevap vermediler. Bir kere daha benzer bir durumla karşılaşmıştım. O zaman da bot sipariş etmiştim ama yerine banyo terliği gelmişti. O zaman hukuki yola başvurmamıştım çünkü kargo gelir gelmez paketi açmıştım ve hemen iade etmiştim. Oyuncak fırın gelince aldığım fırının yanında hediye olarak verildiğini düşündüm ama öyle olmadı. Hakkımı bu sefer arayacağım. İnternetten sipariş ettiğime bin pişman oldum" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
Pembe Fırın
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