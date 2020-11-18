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İnternetten satışa vergi muafiyeti geliyor

E-ticaret yapanlara vergi muafiyeti getiren karar TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 7256 sayılı kanunla internetten satış yapanlara 1 Ocak 2021 itibarıyla vergi muafiyeti uygulanacak.

18 Kasım 2020 Çarşamba 10:07
İnternetten satışa vergi muafiyeti geliyor

İnternetten satışa vergi muafiyeti geliyor


Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, evlerinde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar gelir vergisinden muaf tutulacak. İş yeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın e-ticaret yapanlar vergi muaflığı kapsamında değerlendirilecek. Vergi muafiyeti, 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.


Çalışanı olana yüzde 2, olmayana yüzde 4


Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, ticari hesap açılması, tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin TL’yi aşmaması gerekiyor. Bankalar, hesaplara aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi kesintisi uygulayacak. Çalışanı olanlar için ise yüzde 2 gelir vergisi esas alınacak.


Dijital pazarlama gelir artışıyla eş anlamlı


E-ticaret yapanlara sağlanan vergi muafiyetini değerlendiren EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, “2000'li yıllardan sonra yaşanan ve ticareti kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkan e-ticaret, günümüzde milyonlarca insan için vazgeçilmez bir gelir kapısı haline geldi. Sosyal medyanın da bir iş alanı olarak görülmeye başlanmasıyla e-ticaretin alanı çok daha fazla genişledi. Vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanunla e-ticarette vergi muafiyeti, e-ticaret yapanlara ve yapmak isteyenlere büyük avantajlar sunuyor. EG Bilişim Teknolojileri olarak bizler de e-ticaret yapanlara ve ürünlerini internet üzerinden müşterileriyle buluşturmak isteyenlere destek oluyoruz. Etkili dijital pazarlama stratejileriyle e-ticaret yapanların hedef kitlelerine ulaşabilmelerini ve potansiyel müşterilerine tam zamanında, doğru mecradan temas edebilmelerini sağlıyoruz. Her iş ortağımıza özel olarak oluşturduğumuz reklam kampanyalarıyla Google’daki görünürlüklerini artırarak satış oranlarının yükselmesine katkıda bulunuyoruz.” dedi.


İhracat yapanlara yüzde 50 vergi istisnası

Yurt dışına e-ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen satışlarda ise yüzde 50 kazanç istisnası uygulanacak. İhracat kapsamına ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatları giriyor. Yazılım, tasarım, proje gibi hizmet ihracatı kapsamında elde edilen gelirler düzenleme kapsamına alınmıyor.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.

Son Güncelleme: 18.11.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
Internet TicaretiVergiMuafiyet
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