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Inveo Yatırım Bankası BDDK’dan kuruluş onayı aldı

2021 yılı Nisan ayından bu yana hisseleri Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da “INVEO” koduyla işlem gören Inveo Yatırım Holding’in yatırım bankası kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yapmış olduğu başvuru onaylandı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 09:52
Inveo Yatırım Bankası BDDK’dan kuruluş onayı aldı

Inveo Yatırım Bankası BDDK’dan kuruluş onayı aldı

BDDK, Inveo Yatırım Holding ve iştiraki Türkiye’nin en büyük yatırım kuruluşlarından Gedik Yatırım tarafından yapılan yatırım bankası kuruluş başvurusunu onayladı. Inveo Yatırım Holding Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Dr. Önder Halisdemir’in yönettiği yatırım bankası kurma çalışmaları kapsamında temmuz ayında BDDK’ya müracaat edilmişti.

Yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek olan Inveo Yatırım Bankası’nın sermayesinin %74,99’u Inveo Yatırım Holding A.Ş.’ye, %25’lik kısmı ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait olacak. Geri kalan hisseler ise grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç arasında paylaşılacak. 

Yatırım bankasının sektördeki özgün konumlanmasında finansal teknolojiler ana rehber olacak

Yatırım bankasının kuruluşuna BDDK tarafından izin verilmesinin ardından Inveo Yatırım Holding adına açıklama yapan Gedik Yatırım’ın CEO’su Onur Topaç: “Sermaye piyasalarındaki 30 senelik deneyimimizi bir üst seviyeye çıkartmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanına katkı sağlamak için çıkmış olduğumuz bu yolculukta BDDK’nın yatırım bankası kuruluş başvurumuzu onaylamasıyla önemli bir aşamayı tamamlamış bulunuyoruz. Bu onay, sermaye ve para piyasalarındaki tecrübemizi, ülkemizin ve şirketlerimizin sürdürülebilir büyümesi yönünde kullanma motivasyonumuzu daha da yükseltti. Finans dünyasında yaşanan dönüşüm paralelinde, yeni nesil yatırım bankamızın sektördeki özgün konumlanmasında finansal teknolojiler ana rehberimiz olacak. Finansal hizmetlerin gelişimine nitelikli değer katarak ülkemizdeki güçlü bankacılık sistemini ve yatırım bankacılığı iş modellerini bir üst seviyeye taşımak vizyonuyla çıktığımız bu yolda ana hedefimiz sektöre öncülük etmek olacak.”

Inveo Yatırım Holding hakkında:

Inveo Yatırım Holding, 1998 yılında Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. adıyla kurulmuş, daha sonra ise yatırım holding statüsünü almıştır. 1999 yılından itibaren halka açık olan Inveo, 30 Eylül 2020 tarihine kadar GYHOL kısa koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmüş olup bu tarihten itibaren INVEO koduyla işlem görmektedir. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren de BIST Yıldız Pazar'da yerini almıştır. Inveo Yatırım Holding’in 2021-2025 yılları arasında 100 milyon ABD doları yatırım hedefi bulunmaktadır.

Sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip olan Inveo, yeni nesil bir değer yatırımcısıdır. Ana hedefi, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmektir. Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlere ek olarak, rekabet avantajı yüksek, inovasyona dayalı ürün ve hizmet geliştiren, ölçeklenebilir iş modelleri ile sektöründe dönüşümü tetikleyici ve yıkıcı teknolojileri kullanma ve oluşturma kabiliyetine sahip yerli ve yabancı tüm teknoloji şirketleri Inveo’nun ilgi alanı ve yatırım stratejisinin odak noktasındadır. Yatırım yapılan tüm şirketlerde değer maksimizasyonu ile doğru zamanda çıkış ve/veya değer yaratma zincirinin son halkası olarak “halka arz” ana hedeftir. 

Anahtar Kelimeler:
Inveo Yatırım BankasıBDDK
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