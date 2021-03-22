Inveo Yatırım Holding 1 Nisan’dan itibaren Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da



Inveo Yatırım Holding CEO’su Onur Topaç, bu başarının artarak devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Hâlihazırda Yıldız Pazar’da işlem gören iştirakimiz Gedik Yatırım’ın yanında Inveo Yatırım Holding’in hisselerinin de Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Yıldız Pazar’da işlem görecek olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.



Inveo Yatırım Holding’in (INVEO) hisseleri 1 Nisan’dan itibaren Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Yıldız Pazar’da piyasa değerini artıran ve güçlü pazar kriterlerini sağlayan şirketler yer alabiliyor. Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin işlem gördüğü Yıldız Pazar'da olacakları için mutlu olduklarını ifade eden Inveo Yatırım Holding CEO’su Onur Topaç, bu başarının artarak devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

"Inveo yeni nesil bir değer yatırımcısı"

30 yıldır Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım’ın ana ortağı Inveo Yatırım Holding’in (INVEO) hisseleri Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görecek. 1999 yılında Inveo Yatırım Holding’in hisselerini Borsa İstanbul’da halka açtıklarını belirten Topaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Inveo Yatırım Holding, sermaye piyasalarına ve geleceği parlak şirketlere yatırım yapan yeni nesil bir değer yatırımcısı. Inveo, özsermayesini 2020 yılında yüzde 310 büyüme ile 148 milyon TL’den 606 milyon TL’ye yükselterek güçlendirdi. Kaliteli ve deneyimli bir ekip ile çalışan şirketimiz yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla değer yaratmayı misyon ediniyor. 30 Eylül 2020 tarihine kadar GYHOL kısa koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören Inveo, bu tarihten itibaren INVEO koduyla işlem görüyor. 1 Nisan’dan itibaren de Yıldız Pazar’da yerini alacak. Şirketimiz yeni dönemde de potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmaya, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmeye devam edecek."

Inveo hakkında:

Sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip olan Inveo, yeni nesil bir değer yatırımcısıdır. Ana hedefi, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmektir. Rekabet avantajı yüksek, inovasyona dayalı ürün ve hizmet geliştiren teknoloji şirketleri, dünyanın neresinde olursa olsun Inveo’nun ilgi odağındadır.

Inveo’nun çıkış stratejisi ise "doğru zaman ve doğru değer" üzerine kuruludur. City Farm ve Zen Enerji yatırımlarından, bu stratejik bakış açısıyla çıkılmıştır. Ayrıca, Grubun bu amaçla kurmuş olduğu Gedik Girişim Sermayesi, 2015 yılında yeni ortaklarla büyüyerek HUB Girişim Sermayesi adını almıştır. 60’dan fazla kuluçka dönemi yatırımı yapmış ve hâlihazırda halka açık olan Şirket’in Gruba ait hisseleri Borsa İstanbul’da satılmıştır.

2021-2025 yılları arasında 100 milyon ABD doları yatırım hedefi olan Inveo’nun amiral gemisi olan Gedik Yatırım, Türkiye’nin banka dışı en büyük aracı kurumudur.

Inveo, 1998 yılında Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. adıyla kurulmuş, daha sonra ise yatırım holding statüsünü almıştır. 30 Eylül 2020 tarihine kadar GYHOL kısa koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören Inveo, bu tarihten itibaren INVEO koduyla işlem görmektedir.