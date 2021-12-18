iPhone ve Mac fiyatlarına yüzde 72 zam birden geldi

Döviz piyasasındaki kasırga Apple ürünlerini ateş pahasına çevirdi. Kasım ayının başından bu yana yüzde 72 artış gösteren dolar kuru ithal ürünlere zam olarak yansıyor. Son olarak Apple Türkiye, tüm ürünlere zam yaptı. Geçtiğimiz ay 24 bin liradan başlayan Macbook Pro'nun başlangıç fiyatı 39.999 TL'ye yükseldi.



Kasım ayının başından bu yana yüzde 72 artış gösteren dolar kuru ithal ürünlere zam olarak yansıyor. Son olarak Apple Türkiye, tüm ürünlere zam yaptı. Geçtiğimiz ay 24 bin liradan başlayan Macbook Pro'nun başlangıç fiyatı 39.999 TL'ye yükseldi.

İphone fiyatları ise gelen zam sonrası 22 bin liradan başlıyor.

Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada App Store'daki uygulamalara kur zammı geleceğini açıklamıştı. Apple'dan yapılan açıklamada şöyle denilmişti;

"“Önümüzdeki günlerde Türkiye’de App Store’da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım’da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect’te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz.”

ZAM SONRASI İPHONE FİYATLARI

iPhone 13 128GB: 21.499 TL

iPhone 13 256GB: 23.499 TL

iPhone 13 512GB: 27.499 TL

iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL

iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL

İPHONE PRO'NUN ZAMLI FİYATLARI

iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL

iPhone 13 Pro 128GB: 28.999 TL

iPhone 13 Pro 256GB: 30.999 TL

iPhone 13 Pro 512GB: 34.999 TL

iPhone 13 Pro 1TB : 38.999 TL

iPhone 13 Pro Max 128GB: 31.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256GB: 33.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512GB: 37.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1TB: 41.999 TL

MACBOOK PRO'NUN YENİ FİYATLARI

Macbook Air M1 - 8 GB - 256 GB: 19.999,00 TL

Macbook Pro M1 Pro - 16 GB - 512 GB: 39.999,00 TL

Macbook Pro 16 İnch M1 Pro - 16 GB - 512 GB: 49.999,00 TL