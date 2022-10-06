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Irak'ın inşaat malzemeleri Türkiye'den gidecek

Türk inşaat sektörü, Irak pazarı için önemli bir anlaşma haberi ile güne başladı. MS Power Grup, Irak'ın ihtiyaç duyduğu inşaat malzemeleri tedarik anlaşmasını imzaladı

06 Ekim 2022 Perşembe 13:47
Irak'ın inşaat malzemeleri Türkiye'den gidecek


Irak'ın inşaat malzemeleri Türkiye'den gidecek

MS Power Grup, Irak Ticaret Bakanlığı İnşaat Malzemeleri Genel Müdürlüğü (STCM) ile tedarik sözleşmesi imzaladı. 

Bu sözleşme kapsamında Irak Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’den tedarik edilecek inşaat malzemeleri MS Power Grup tarafından sağlanacak. 

MS Power Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Alaisavy, İcra Kurulu Başkanı Kerem Savaş Keleş ve STCM Genel Müdürü Sermed Taha Seyid’in hazır bulunduğu imza töreninde Türk şirket, Irak’ta devam eden inşaat taahhüt yatırımlarının yanı sıra tedarik zinciri operasyonunu da yüklendi. 

Kerem Savaş Keleş, MS Power Grup’un istihdama sağladığı katkıya ihracatı da ekleyerek hem ülkeye hizmet etmeye hem de başta Irak olmak üzere Afrika ve Ortadoğu pazarında büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
IrakInşaat MalzemeleriMS Power Grup
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