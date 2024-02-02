iRobot Roomba, 22. Yaşını Özel Fırsatlarla Kutluyor

iRobot, gelişmiş yapay zeka ve işletim sistemi sayesinde temizlik alışkanlıklarını öğrenerek evin her köşesini etkin bir şekilde temizleyen Roomba robot süpürgelerde, yüzde 20'ye varan indirim fırsatları sunuyor. 1-15 Şubat tarihleri arasında geçerli olan kampanya, kullanıcıların üzerinden temizlik yükünü almayı amaçlıyor.

iRobot, 30 yılı aşkın süredir yenilikçi bakış açısı ile temizlik alanındaki paradigmaları değiştiriyor. Son teknoloji robot süpürgeleri ve paspasları ile milyonlarca kişinin yaşamını kolaylaştıran iRobot, başarılarla dolu yolculuğunu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde uzay araştırmaları ile başlattı. Robot teknolojisi alanındaki gelişmesini günden güne sürdüren marka, askeri alandaki kullanımlarının ardından robot süpürge alanına geçiş yaptı. 2002'de piyasaya sürülen ve ev temizliğinde devrim yaratan Roomba® robot süpürge, iRobot'un ev robotları alanındaki yenilikçi adımlarının başlangıcı oldu. Bugün, Roomba ve Braava gibi ürünler, gelişmiş işletim sistemi ve yapay zeka sayesinde kullanıcıların temizlik alışkanlıklarını anlayarak onlara özel çözümler sunuyor.

Roomba’nın 22. Yaşına Özel Kampanya

iRobot, bu yıl 22. yılını kutlayan Roomba robot süpürgelerin yaş gününe özel bir kampanya başlattı. 1-15 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında yüzde 20'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. iRobot web sitesi üzerinden satın alınan tüm ürünlerde sepette geçerli kodlar ile indirimli olarak satın alım yapılabiliyor.

Evinizi Dönüştüren Akıllı Temizlik

iRobot Roomba robot süpürgeler, gelişmiş işletim sistemi ve yapay zekası sayesinde temizlik alışkanlıklarınızı öğreniyor. Evcil hayvanların tüy dökme dönemlerinde veya mevsim geçişlerinde size temizlik önerilerinde bulunuyor, evinizin haritasını gerçek zamanlı olarak güncelleyerek oda/alan seçimi veya yasaklı alan seçimi (Roomba i5, i5+ modelleri hariç) gibi kullanışlı özellikler sunuyor. İzniniz dahilinde konumunuzu algılayarak siz evden ayrılırken temizliği başlatıp, size eve dönerken sonlandırıyor. Ayrıca, kullanıcıların oluşturabileceği kısayollar sayesinde sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. iRobot Roomba robot süpürgeler, Braava robot paspaslarla koordineli çalışarak süpürme işlemini tamamlayıp, ardından silme işlemi için Braava’ya komut vererek paspaslamayı başlatıyor.

Roomba j serisi robot süpürgeler, obje tanıma özellikleri ile zeminde bulunan 80'den fazla objeyi tanıyor ve bunlardan kaçınıyor. Bu objelerin görüntülerini kullanıcıya göndererek, bir sonraki karşılaşmada nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda talimat alıyor.

Roomba Combo i8, i8+ tek bir hazne değişimi ile hem yalnızca robot süpürge, hem de robot süpürge ve paspas haline gelebiliyor. Bu sayede, kullanıcı tek bir hazne değişimi ile robotu istediği anda, istediği işlevde kullanabiliyor.

iRobot, 22 yıllık Roomba robot süpürge deneyimi ile kullanıcılara üstün temizlik performansı sunuyor.