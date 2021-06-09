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Iron Mountain Türkiye 15. yılını kutluyor

İstanbul, 09 Haziran 2021 – Bilgi yönetimi ve arşiv hizmetleri alanında dünya lideri olan Iron Mountain, Türkiye’de 15. yılını kutluyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:32
Iron Mountain Türkiye 15. yılını kutluyor

Iron Mountain Türkiye 15. yılını kutluyor

2006 yılında 1 tesisle Türkiye pazarına giriş yapan şirket, bu yıl itibarıyla 7 tesisiyle bankacılık, sigorta, finans, ilaç, teknoloji, lojistik, enerji, otomotiv, gıda ve perakende gibi sektörlerden 1.500’ün üzerinde işletmeye hizmet veriyor. 

Belge saklama ve bilgi yönetimi alanında Türkiye’de ilk ve tek global şirket olan Iron Mountain, gücünü çalışanlarından ve müşterilerinden alıyor. Müşteri deneyimini ve hizmet kalitesini arttırmak için her yıl düzenli olarak tesislerine yatırım yapıyor. 

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz

Müşteri odaklı yaklaşımıyla Iron Mountain, çevresel, sosyal ve yönetişim zorluklarını çözmeye yardımcı olarak iş değerini ortaya çıkarmak için müşterilerinin en güvenilir ortağı olmayı hedefliyor. 70 yıllık global tecrübesiyle çevresel sürdürülebilirlik çabalarına odaklanan Iron Mountain, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemek için çalışıyor. Dijitalleşme adımları sayesinde karbon ayak izini ve toplam atık hacmini azaltarak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık da Iron Mountain Türkiye’nin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede, kadın istihdamını destekleyen çalışmalar yaparak kadın çalışan sayısını her geçen yıl artırıyor. Bu yıl itibarıyla Türkiye yönetim kadrosunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Iron Mountain uluslararası birikim ve deneyimiyle Türkiye’ye katkı sağlarken, aynı zamanda çalışanlarına global kariyer fırsatları da sunuyor. Türkiye’den global pazarlara yönetici ihracatı gerçekleştiren şirket, uluslararası görevlere atanan çalışanlarına görevlerini Türkiye’den yürütme şansı sunarak ülkenin yetişmiş insan gücünü korumayı amaçlıyor.

Iron Mountain Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı, Türkiye ve BAE Genel Müdürü Cenker Özhelvacı, “Iron Mountain, dünya çapında 225.000’den fazla müşterinin güvendiği, şirketlerin işlerini dönüştürmek için daha iyisini yapmalarına ve daha yükseğe tırmanmalarına (CLIMB HIGHER™) yardımcı olan global bir şirket. 2021’de 70. yılını kutlayan böylesine köklü bir şirketin parçası olarak Türkiye’de 15. yılımızı kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yolculukta yanımızda olan değerli müşterilerimize ve kıymetli çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi. Özhelvacı sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimiz için önemli olan, bizim için de önemli ve değerlidir. Önümüzdeki dönemde yeni dijital ürünler geliştirmeye odaklanarak dijital yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, bilgi yaşam döngüsü içerisinde önemli bir adım olan dijitalleşme alanında, müşterilerimize rekabet avantajı yaratacak çözüm setlerimizle şirketlerin dönüştürülmesine katkıda bulunacağız.” Iron Mountain, bu özel yılın anısına müşterileri adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışta bulunarak çocukların nitelikli eğitimle buluşmasına destek oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Iron Mountain
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