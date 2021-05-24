İş ararken, kişisel verilerden olmayın | CV'lere aman dikkat

İnsan kaynaklarının elinde bulunan çalışan verilerinin yanı sıra başvuru esnasında alınan CV’lerin de KVKK kapsamında olduğuna dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, işe başvuran adayları ve şirketleri paylaşılan kişisel veriler konusunda uyarıyor.

İşe alım süreçlerini hem hızlı hem de etkin yürütmek isteyen birçok şirket, ilgili pozisyona uygun adaylara dijital platformlar ya da e-posta kutularına gelen CV’ler aracılığıyla ulaşırken, adaylarla görüşme süreçlerini de online olarak tamamlıyor. Ancak birçok şirketin, önemli kişisel verilerin yer aldığı CV’lerin korunması ve KVKK kapsamında üzerine düşen sorumlulukları konusunda yeterli bilgisi bulunmuyor. İnsan kaynakları süreçlerinde verimliliğin yakalanması adına özgeçmiş kabulünden istihdama kadar her aşamada KVKK’ya uygun olarak ilerlemek gerektiğine dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, şirketlerin yanı sıra iş başvurusunda bulunan adayların da kişisel verilerinin dijital ortamda korunması için daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Siberasist Genel Müdürü Serap Günal

İK Departmanları İşe Alım Süreçlerinde KVKK Yükümlülüklerine Dikkat Etmeli

KVKK’nın insan kaynakları için önemi adayların iş başvurusu süreciyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle İK departmanlarının, adaylık süreçlerinden istihdam sürecine kadar kurul tarafından belirlenen yükümlülüklere uyması gerekiyor. Özellikle adayları kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, hangi yöntem ile toplanacağı ve sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmenin bir hayli önemli olduğunu belirten Serap Günal, toplanan verilerin doğru şekilde korunması ve saklanması için şirketlerin KVKK sorumluluklarını tamamlaması gerektiğini aktarıyor.

KVKK’ya Uymayan Şirketleri Belirli Yaptırımlar Bekliyor

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, insan kaynakları süreçlerinde şirketleri çeşitli yükümlülükleri yerine getirmeyi zorunlu kılıyor. Gerekli tedbirleri almayan şirketlerin 15 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabileceğine dikkat çeken Serap Günal, hukuka aykırı olarak kişisel verilere erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin korunarak saklanmasını sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Adaylar CV İletirken Dikkatli Olmak Zorunda

Başvurulan iş ilanına uygunluğunu aktarmak isteyen birçok aday CV hazırlarken telefon numarası, ev adresi, e-posta, vesikalık fotoğraf, hobi, referans olarak ismi verilen şahıslar ve onlara ait şirket, e-posta, telefon numarası bilgilerine yer verebiliyor. Ancak bu bilgileri paylaşmadan önce adayların, bilgilerin iletildiği şirketlerin KVKK kurallarına uygun hareket ettiğine dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat edilmemesi durumunda paylaşılan kişisel bilgilerinin başkalarının eline geçebileceğini ve bu bilgilerin hem adayları hem de referans olarak belirtilen kişileri zor durumda bırakabileceğini aktaran Serap Günal, herhangi bir veri problemiyle karşılaşmak istemeyen adayları dijital platformlarda paylaştıkları kişisel veriler konusunda uyarıyor.