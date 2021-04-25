İş arayanlar borçla yaşıyor | Umutları hızla tükeniyor

İş arayanların yüzde 73'ü yakın dönemden ümitsiz

Yüzde 50.2, geçinecek kadar kazanamazken yüzde 39 borç alıyor. İş arayanların yüzde 73.2’si yakın zamanda iş bulamayacağına inanıyor. İstanbul’un ilk üç sorunu ise yine ulaşım, ekonomik sorunlar ve olası İstanbul depremi oldu.

İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Barometresi Araştırması ile İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutuyor. Barometre’nin Mart ayı raporu, 22 Mart 2021 – 5 Nisan 2021 tarihleri arasında, 713 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. İstanbulluların görüşleri Mart Raporu’na şöyle yansıdı:

Yüzde 73.2, yakın dönemde iş bulamayacağına inanıyor

Çalıştığını belirten katılımcıların yüzde 76.4’ü çalıştığı işten memnun olduğunu, yüzde 72’si işten çıkarılma korkusu duymadığını belirtti. İş arayan katılımcıların yüzde 73.2’si yakın dönemde iş bulamayacağına inanıyor.

Yüzde 60.4, Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor

Katılımcıların yüzde 60.4’ü Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini, yüzde 21.2’si seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 18.4’ü ise iyileşeceği kanaatinde. Şubat ayına göre, Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünenlerin oranı arttı. Sosyoekonomik seviye arttıkça Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini söyleyenlerin oranında da artış görüldü.

Katılımcıların yüzde 52.8’i kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 31.6’sı değişmeyeceğini, yüzde 15.6’sı iyileşeceğini düşünüyor.

Yüzde 50.2, geçinecek kadar kazanamıyor

Katılımcıların yüzde 50.2’si geçinecek kadar kazanamadığını, yüzde 47.3’ü kazandığını, yüzde 2.5’i ek birikim yapabildiğini belirtti. Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların; yüzde 51.6’sı altın, yüzde 32.8’i kripto para, yüzde 25’i döviz aldığını ifade etti. Şubat’ta altından sonra en fazla orana sahip yatırım aracı dövizken, Mart’ta kripto para oldu.

Yüzde 39, borç alıyor

Katılımcıların yüzde 39’u borç aldığını, yüzde 5.1’i borç verdiğini, yüzde 2.9’u hem borç verip hem borç aldığını, yüzde 52.9’u ise borç verip almadığını belirtti.

Yüzde 29.7, kredi kartının asgari tutarını ödeyebiliyor

Stres seviyesi:7

Kredi kartı kullananların yüzde 46.7’si kredi kartı ekstresinin tamamını, yüzde 29.7’si asgari tutarını, yüzde 3.6’sı asgari ile tamamı arasında bir tutarı, yüzde 4.2’si asgariden az tutarı ödeyebilirken, yüzde 15.8’i hiç ödeyemiyor.

Mart ayında, geçen aya göre kaygı ve stres seviyesi azaldı. İstanbulluların, 10 üzerinden stres seviyesi 7, kaygı seviyesi 6.8 olarak ölçüldü.

Yaşam memnuniyeti: 4.8

Yaşam memnuniyeti seviyesi geçen ayla aynı seyrederek 4.8 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 5.2 oldu.

Yüzde 29.5, yüksek sesli tartışmaya girdi

Katılımcıların yüzde 29.5’i yüksek sesli tartışmaya girdi. Çalışan İstanbulluların yüzde 15.5’i, iş ortamında; ev hanımlarının yüzde 24’ü, aile ortamında tartışma yaşadı. Çalışan kadınların yüzde 1’inin, çalışan erkeklerin ise yüzde 7.3’ünün trafik/ulaşımda tartışma yaşadığı görüldü.

Yüzde 63.1, tempolu yürüyüş yapıyor

Katılımcıların yüzde 25.2’si düzenli spor yaparken; bunların yüzde 63,1’i tempolu yürüyüş, yüzde 22.9’u fitness ve vücut geliştirme, yüzde 7.3’ü ise yoga, pilates gibi aktiviteler yaptığını belirtti.

İstanbul’un 3 sorunu: Ulaşım, ekonomik sorunlar ve deprem

İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 41.2 ile ulaşım, yüzde 40.5 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 36.9 ile olası İstanbul depremi olarak görüldü. Bu sorunları göçmenler ve mülteciler, kentsel dönüşüm sorunları takip etti. Sorunlar, kadınlarda, ekonomik sorunlar, olası İstanbul depremi ve ulaşım; erkeklerde, ulaşım, ekonomik sorunlar ve olası İstanbul depremi olarak sıralandı. Sosyoekonomik seviyeye göre incelendiğinde, alt ve orta sosyoekonomik seviyede sorun başlıkları değişmezken, üst sosyoekonomik seviyede ilk üç sorun yüzde 50.9 ile ulaşım, yüzde 43.4 ile olası İstanbul depremi ve yüzde 32.1 ile Kanal İstanbul olarak belirtildi.