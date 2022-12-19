İş arayanların asgari ücret beklentisi 8182 TL

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 20 Aralık Salı günü yapacağı üçüncü toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek üçüncü toplantıda rakamın telaffuz edileceği düşünülüyor. İnsan Kaynakları platformu 24 Saatte İş, toplantı öncesinde Aralık 1 - 15 arasında uygulamaya kaydolan 15,127 adayın verisinden derlediği asgari ücret beklentisini 8182 TL olarak hesapladı. Rakamı iş arayan 15,127 adayın iş başvuruları, eğitim durumları, deneyimleri, yaş ve cinsiyet kırılımlarına göre hesaplayan 24 Saatte İş, %95 güven aralığına baktığında ise asgari ücretin 8061- 8305 TL arasında olacağı tahmininde bulundu.

Asgari ücret tahmini güçleşti

Enflasyonun tetiklediği belirsizlik asgari ücret tahminini güçleştirdi. 2021 Aralık ayında 24 Saatte İş adaylarının ücret beklentisi ile asgari ücret arasındaki fark %38 iken 2022 yılında bu oran %46 oldu.

Bunun sebebi artan enflasyon ve piyasa koşulları. 2022 yılındaki enflasyon artışından beri iki asgari ücret zammı arasındaki adayların maaş beklentisi birden çok kez yükseldi. Artık adayların maaş beklentisi sık ve yüksek derecede güncellenmeye başladı.

2023 yılında enflasyonun çift haneli rakamlarda seyretmesi halinde asgari ücrete daha sık revizyon gelmesi beklenebilir. Asgari ücret beklentisi yüksek enflasyonla birlikte aslında sadece birkaç ay geçerli. Dolayısı ile piyasadaki hareketlilik bu şekilde devam ederse 2023 yılındaki yeni asgari ücrete 3 ay içerisinde yeniden bir zam gelmesi gerekecek. Bunun önüne geçmek için asgari ücrete tahmin edilenden daha yüksek bir artış gelebilir.

Asgari ücret beklentisine sektör/pozisyon olarak bakıldığında ise en çok değişim %65 ile teknik pozisyonlarda görüldü. Hizmet ve satış ise asgari ücret beklentisindeki değişimin %11 ile en az olduğu sektör olarak hesaplandı. Bunun sebebi, teknik pozisyonlardaki adayların deneyim ve yaşlarının hizmet ve satış sektöründeki adaylara göre daha fazla olması. Deneyim ve yaş arttıkça beklenti de daha fazla oluyor.

Asgari ücretin hızlı bir şekilde açıklanıp ve her üç aylık aralıklarla revize edilmesi günümüz yüksek enflasyon döneminde daha mantıklı bir politika olabilir. Zira son dönemde asgari ücrete bağlı belirsizlik işe alımlara olumsuz bir şekilde etki etmiş durumda. Özellikle içinde bulunduğumuz aralık ayında işe alım süreçlerinde gözle görünür bir yavaşlık söz konusu. 2021 Kasım’dan 2022 Aralık’a işe alım hacminde %5’lik bir düşüş var. 2022 yılında aynı verilere bakıldığında işe alım hacminin %10 düştüğü görülüyor.

Dolayısıyla iş verenler de iş arayanlar da daha temkinli. Şirketler şu an personel alımlarını açıklanacak yeni asgari ücrete göre planlıyor. İş arayanlar da aynı şekilde işe başlamak için yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyorlar. Asgari ücretin hızlı açıklanması ve beklenen düzeyde olması istihdamda toparlanmayı beraberinde getirebilir.

24 Saatte İş Hakkında:

24 Saatte İş, doğru iş ile doğru adayın en etkin ve hızlı biçimde eşleşmesinin öneminden olduğundan yola çıkarak değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan, hızlı, verimli ve pratik bir işe alım yöntemi yaratmak üzere 2017 yılında kuruldu. Teknolojinin gücünü arkasına alarak iş arayanların başvurularına 24 saat içinde cevap almalarını garanti eden bir mobil uygulama olan 24 Saatte İş, iş arama sürecini adaylar için pratik ve keyifli bir hale getiriyor, belirsiz süreçleri ortadan kaldırıyor. Adaylar CV oluşturmadan, 1 dakikada doldurabilecekleri profil ile en yakın, en uygun işlere başvurabiliyorken, işverenler çalışan adaylarının başvurularını hemen değerlendirip görüşmelere başlayabiliyor. Halihazırda 4 milyon aday ve 160.000 şirketi bünyesinde bulunduran, 500.000’den fazla adayın iş bulmasını sağlayan 24 Saatte İş, 2022 yılında Bonded çatı markası altında Meksika’da faaliyet göstermek üzere Bonded Busco Chamba’yı kurdu. Türkiye’den yurt dışına açılan ilk yeni nesil ilan platformu olan 24 Saatte İş, faaliyetlerini Türkiye ve Meksika’nın yanı sıra farklı Latin Amerika ülkelerinde de yürütmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.