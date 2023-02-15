İş Bankası, depremde hayatını kaybedenlerin borçlarını siliyor

İş Bankası Grubu, deprem bölgesi için AFAD’a 1 milyar TL bağış yaparken inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlıyor. Banka ayrıca, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere) kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere) 31 Ağustos 2023’e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini duyurdu.



“ZOR GÜNLERİ ANCAK EL ELE VEREREK ATLATABİLİRİZ”

İnsan hayatıyla sınandığımız böylesine zor zamanlarda toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın önemine vurgu yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yaptığı açıklamada, “Ülke olarak, büyük kayıp yaşadığımız deprem felaketleri nedeniyle yüreğimizi yakan, çok derin bir keder içerisindeyiz. Bölgedeki yaraların sarılmasının ne yazık ki uzun zaman alacağı anlaşılıyor. İlk günden bu yana milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmayla, ayakta kalma mücadelesiyle eminim bu zor günleri de hep birlikte, el ele vererek atlatacağız. Biz de geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz için gövdemizi taşın altına koyarak gereğini yapmaya devam edeceğiz. Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyor; yaşadığımız bu karanlık günlerin en kısa sürede geride kalmasını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

KREDİLER FAİZSİZ ÖTELENİYOR

Banka, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere);

“Belirtilen şubeleriyle ilgili sunduğu genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023’e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacağını,

Kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere), talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023’e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini" duyurdu.

Afet bölgesindeki diğer 5 ildeki gerçek kişiler, KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelerle ilgili olarak ise şu açıklamalara yer verildi:

"Bireysel ve ticari kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları ile gayrinakdi kredi komisyonları, talebe bağlı olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz olarak ötelendi.

1 ay süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden ücret ve masraf alınmayacak.

Ayrıca Banka, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara ise olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirilmek suretiyle en uygun çözümü üretecek."