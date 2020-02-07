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İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 468 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü, 2018 yılsonuna göre yüzde 12,4 oranında artarak 2019 yılsonu itibarıyla 468,1 milyar TL’ye ulaştı

07 Şubat 2020 Cuma 19:14
İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 468 milyar TL’ye ulaştı

İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 468 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü, 2018 yılsonuna göre yüzde 12,4 oranında artarak 2019 yılsonu itibarıyla 468,1 milyar TL’ye ulaştı ve böylelikle İş Bankası, “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını korudu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2019 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında “İş Bankası olarak, kaynaklarımızı ülke ekonomisine finansman desteği sağlamak için etkin bir şekilde kullanmaya devam ettik. 2019 yılsonu itibarıyla nakdi kredi hacmimiz 289,2 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerimizin toplam aktif içindeki payı yüzde 61,8 seviyesinde gerçekleşti. 93 milyar TL tutarındaki gayrinakdi kredi hacmimiz ile birlikte krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız toplam destek 382,2 milyar TL oldu” dedi.

İş Bankası, müşteriye en yakın banka olma stratejisi çerçevesinde, gerek yaygın şube ağı gerekse çeşitlendirilmiş dijital hizmet platformları ile çok yönlü bankacılık hizmeti sunmayı sürdürdü. 2019 yılsonu itibarıyla, toplam mevduat hacmi 295,9 milyar TL’ye ulaşan İş Bankası, toplam mevduatın yanı sıra vadesiz mevduatta da Türkiye’nin en büyük özel bankası olmaya devam etti. Ana fonlama kaynağı olan mevduatın 2019 yılsonu itibarıyla toplam pasif içindeki payı yüzde 63,2 seviyesine yükselirken, İş Bankası, aynı zamanda kaynaklarını çeşitlendirmek ve fonlama maliyetlerini gözeterek uygun maliyetli kaynaklardan faydalanmak amacıyla, mevduat dışı kaynakları da kullandı. Banka, yıl içinde Mayıs ve Kasım aylarında imzalanan anlaşmalarla toplam 1,9 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin etti; sermaye hesaplamasına dâhil edilebilir nitelikte toplamda 1,2 milyar TL tutarlı iki adet yurt içi borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.

İş Bankası, 2019 yılında toplam 6,1 milyar TL net kâr elde etti. Banka, 2018 yılsonuna göre yüzde 18,4 oranında artarak 58,9 milyar TL seviyesine ulaşan özkaynak büyüklüğü ile özel bankalar arasında ilk sırada yer aldı. Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,9 seviyesinde gerçekleşti.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezinde konumlandıran İş Bankası, dijital dönüşümü çok boyutlu ve kapsayıcı bir yaklaşımla ele almaya devam etti. Banka, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik olarak, şubelerindeki dönüşümü, dijital araç, uygulama ve süreçler açısından tamamladı. Bankada, şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin payı yılsonu itibarıylayüzde 92’yi, mobil bankacılık uygulamaları olan İşCep ve Maximum Mobil’in toplam payı da yüzde 62’yi aştı. İş Bankası ayrıca, açık bankacılık kapsamında, Türkiye’deki en önemli adımlardan biri olan ve ticari müşterilerin farklı bankalardaki hesaplarını tek çatı altında toplayan TekCep uygulamasını 2019 yılında müşterileriyle buluşturdu. Ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ve açık bankacılık alanında yenilikçi ürünler tasarlanabilmesi amacıyla kurduğu API Portal (uygulama programlama arayüzü) ile girişimcilik ekosistemini de desteklemeyi sürdürdü.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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İş Bankasıİş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali
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