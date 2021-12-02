

İş dünyası güne kahve içerek başlıyor, en çok kahve 08.30-10.00 arası tüketiliyor

Çalışanların yüzde 47'si güne kahve içerek başlıyor. İş yerinin alışveriş yeri Avansas, hem çalışanlara hem de işverenlere kahve tüketim alışkanlıklarını sordu. 26-45 yaş aralığındakiler en çok Türk kahvesini tüketmeyi severken, filtre kahvenin en çok tercih edildiği yaş grubu ise 17-35 oldu. Günlük kahve tüketim süresinin 30 dakika olduğu aktarılan araştırmada, kahve tüketiminin iki ile üç fincan arasında değiştiği belirlendi. Şirketlerde aylık kahve masrafı ise 195 TL oldu.

Tüm Türkiye genelinde hayata geçirdiği gündeme özel araştırmalarla öne çıkan Avansas, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü dolayısıyla “İş Yerlerinde Kahve Tüketim Alışkanlıkları” araştırmasını yayınladı. İş yeri alışverişinde yeni bir dönem başlatan Avansas, Türkiye’deki iş yerlerinin kahve alışverişi ve kahve tüketim alışkanlıklarını araştırdı. Bin 670 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma; iş yerlerinin ve çalışanların kahveye olan ilgilerini ve alışkanlıklarını ortaya koydu. Aynı zamanda araştırma ile tüketicilerin; en çok tercih ettiği kahve çeşitleri, günlük kahve tüketimi ve kahve tüketme saatleri gibi alışkanlıkları incelendi.

Çalışanlar bir yılda 7 bin 800 dakika kahve tüketiyor

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 2021 yılında iş yerlerinde en çok Türk kahvesi tercih edildi; Türk kahvesini, hazır kahve ve filtre kahve izledi. Türk kahvesi ve hazır kahveleri en çok 26-45 yaş aralığındaki X ve Y kuşağı tercih ederken, filtre kahveyi ise en çok 17-35 yaş aralığındaki Z ve Y kuşağı tüketti.

Araştırmaya göre, çalışanların kahve tüketimi günde iki ile üç fincan arasında değişirken, katılımcıların yüzde 47’si saat 08.30 – 10.00 aralığında kahve içtiğini belirtti. Kahvenin en çok; sabah işe başlarken ve molalarda tüketildiği gözlemlendi. Günlük kahve tüketim süresinin 30 dakika olduğu aktarılan araştırmada, çalışanların bu kapsamda yılda yaklaşık 7 bin 800 dakikasını kahve içmeye ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Aylık kahve harcaması 195 TL

Aylık alışveriş oranlarının yüksek sonuçlar sunduğu araştırmada, şirketlerin aylık ortalama kahve harcaması 195 TL oldu. Kahve tedariki; 50’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinde yüzde 49 ile zincir marketlerden sağlanırken, 50’den daha fazla çalışana sahip iş yerlerinde ise yüzde 52 oranla Avansas tercih edildi.

İş yerlerinin en çok tercih ettiği alışveriş kanallarından biri olmanın verdiği mutluluğa değinen Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Kahve tüketim alışkanlıklarını konu alan araştırmamızın sonuçları; iş yerlerinin ve çalışanların kahve tüketiminde gösterdikleri eğilimleri daha net görmemizi ve bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz etmemizi sağladı. Bu doğrultuda Avansas olarak yeni dönemde kahve kategorisinde fark yaratacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Değerlendirme sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 69’u kahvesini sade tüketirken, yüzde 31’i sütlü kahve sevdiğini belirtti. Kahvenin yanında en çok tercih edilen lezzet ise çikolata oldu. Lokum, kurabiye ve bisküvi ise kahve yanında tercih edilen diğer atıştırmalıklar arasında yer aldı.