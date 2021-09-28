İş dünyası, İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu’nda buluştu

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, İstanbul’daki Başkonsolosluk bahçesinde yaratıcı endüstriler temalı bir resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Davetliler arasında Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt OBE ve British Council Türkiye Başkanı Cherry Gough’un da yer aldığı resepsiyonda, iş dünyasının ve sosyal çevrelerin önde gelen isimleri ile İstanbul’daki konsoloslukların temsilcileri bir araya geldi.

Birleşik Krallık Başkonsolosu Kenan Poleo konuşmasında, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı olarak görevlendirilmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı’nın, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası ile birlikte, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilere önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

“Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ikili ilişki çok önemli ve bu ilişkiyi, ticaret, inovasyon ve temiz büyüme alanında ortaklık ile ve birbirimizin yaratıcılığını paylaşarak ve geliştirerek daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu yılın en önemli anlarından birisi Birleşik Krallık ve Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması oldu ve ülkelerimize hizmetler, dijital teknoloji ve tarım alanlarında da ticaret yapabilme imkanı sağlayacak olan daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde çalışmak da şu an için en önemli önceliklerimizden birisi.”

Poleo sözlerini şöyle sürdürdü:“Sadece temiz büyüme değil aynı zamanda enerji, yenilenebilir enerji ve yaşam bilimleri de kendi ekonomilerimize faydası olmalarının dışında küresel iklim krizi ile mücadeleye de yardımcı olabilmek için birlikte çalışabileceğimiz alanlar. Aslında bu, Kasım ayında gerçekleştirilecek olan COP26 Zirvesi’ne yaklaştığımız şu dönemde, Birleşik Krallık Hükümetinin en öncelikli gündem maddelerinden birisi.”

BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerinin geniş kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması ile hız kazanacağına vurgu yaparak, küresel iklim krizi ile mücadeleye katkısı olabilecek ekonomi modellerinin ticari işbirliklerinde öncelikler arasında olduğunu ifade etti.

Gerekli covid tedbirlerinin alınmış olduğu resepsion, Diageo/Mey içki, Hilton Otel, Efes Pilsen, Marriot Otel, Beko, Godiva, Swissotel, Rixos Otel, Aston Martin ve Photier sponsorluğunda geçrekleştirildi.