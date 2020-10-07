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İş dünyasının acı kaybı | Jak Kamhi vefat etti

Türkiye'de ağır sanayi başta olmak üzere çok sayıda sektörün gelişiminde yatırımlarıyla öncülük eden Jak Kamhi vefat etti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 18:22
İş dünyasının acı kaybı | Jak Kamhi vefat etti

İş dünyasının acı kaybı | Jak Kamhi vefat etti

Türk sanayinin kurucularından ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi, 95 yaşında hayatını kaybetti. 

JAK KAMHİ KİMDİR?

Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı’nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye’nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı’nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.
 

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Anahtar Kelimeler:
Jak Kamhi
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