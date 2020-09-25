İş dünyasının acı kaybı | Zeki Yurtbay vefat etti



İş dünyasının acı kaybı. Türk özel sektöründe çok sayıda yatırıma öncülük eden Yurtbay Seramik'in kurucusu Zeki Yurtbay hayatını kaybetti. Yurtbay'ın vefatı ile ilgili Yurtbay Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

Yarım asrı aşkındır gerçekleştirdiği çalışmalar, ticari ahlakı ve ülkemizin sanayisine çok değerli katkıları ile herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği Yurtbay Şirketler Grubu’nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı değerli İş İnsanı Zeki Yurtbay, tedavi görmekte olduğu Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 24.09.2020’de vefat etti.

82 yıllık yaşamına birçok başarı sığdıran Zeki Yurtbay, binlerce insana sağladığı istihdam ile ülke ekonomisine katkısıyla her zaman öncü olan çok kıymetli bir iş insanıydı. Disiplini, mütevazı kişiliği ve iş ahlakı ile çevresi tarafından her zaman saygıyla anılan ve sevilen Zeki Yurtbay, ülkesi için hep "sadece en iyisi" vizyon anlayışıyla ömrünü hep daha iyisi için mücadeleye adamış, 14 yaşında atıldığı ticari hayatı ile başarı öyküsü örnek olmuş değerli bir iş insanı.

İtibarlı olmak, güvenilir olmak ticari ahlakının mihenk taşları olan Zeki Yurtbay, kazandığı ile çeşitli yatırımlar yaparak topluma, ülkesine her zaman faydalı bir insan olabilmeye önceliği görmüştür. 1950’li yılların başlarında atıldığı ticareti, her zaman bu topraklar için nasıl fayda sağlayabilirim düşüncesi ile önce 1955’de Zonguldak Çaycuma’da Yurtbay Tuğla üretimi ile başlatan Zeki Yurtbay daha sonraki yıllarda Yapı Kimyasalları ve seramik sektörünü de çokdeğerli katkılarda bulundu. Delta Tuğla, Yurtbay Yapı Kimyasalları ve Yurtbay Seramik markaları ile binlerce insana istihdam sağlamış, sağlamaya devam etmektedir.