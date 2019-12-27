İş Dünyasının Global Oscar'ı Penti’nin

Dünyanın önde gelen perakende oyuncularıyla birlikte törende yer alan Penti, Polonya’nın Başkenti Varşova’da gerçekleştirilen törende ödülünü European Business Awards Ceo’su Adrian Tripp’ten aldı.

Sürekli gelişen ve değişime en hızlı şekilde adapte olarak büyümeye devam eden Penti, var olduğu tüm kategorilerdeki pazar paylarını bir önceki yıla göre arttırarak bu kategorilerde lider rolünü pekiştirmeye devam ediyor. Dünyanın doğusundan batısına birçok noktasında yer alan 600’e yakın mağaza sayısıyla Penti; Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’da yıllardır devam ettirdiği pazar liderliğini geride bıraktığımız dönemde de kimseye bırakmadı. Azerbaycan’da 18 mağazaya ulaşan Penti son birkaç yıl içerisinde büyük güç kazandığı Romanya’yı da bu listeye dahil etmeyi başardı.

Bu yılı Romanya'da 45 mağaza ile kapatarak Romanya'nın yeni pazar lideri olarak sahip olduğu pozisyonunu güçlendiren Penti; uluslararası pazar araştırma şirketi Euromonitor ve marka sağlığı araştırma şirketi Future&Bright ‘ın verilerine göre Romanya pazarında kalite ve rahatlık denildiğinde akla gelen ve tercih edilen ilk marka olarak konumlanıyor.

Romanya’nın önde gelen araştırma şirketlerinden Lista Firme’nin 2019 yılı raporuna göre Penti büyük bir başarı göstererek var olduğu kategorilerde Bükreş merkezli hazır giyim markaları arasında en yüksek ciro ve en yüksek büyüme kategorilerinde Top Businees Romani’da liderliği elde etti. 2019'u Romanya'da yer alan 45 mağazasında 6 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Penti, 2020 yılı sonunda ise bu sayıyı 7 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Bugün Türkiye’de her 100 kadından 99.7’sinin bildiği Türkiye’nin en cool markası olarak konumlanan Penti, hizmet verdiği tüm kategorilerde ürün ve hizmetleri ile kadınlarda güven ve beğeni duygusu uyandıran, kendilerini özel hissettiren ve beklentilerinin ötesini karşılayan müşteri odaklı bakış açısını güçlendirmeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.