Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İş Dünyasının Global Oscar'ı Penti’nin

Penti, Avrupa’nın en prestijli iş ödüllerinden biri olan ve ‘İş dünyasının Oscar'ı’ kabul edilen European Business Awards 2019'da büyük ödülün sahibi oldu.

27 Aralık 2019 Cuma 17:40
İş Dünyasının Global Oscar'ı Penti’nin

İş Dünyasının Global OscarPenti’nin

Dünyanın önde gelen perakende oyuncularıyla birlikte törende yer alan Penti, Polonya’nın Başkenti Varşova’da gerçekleştirilen törende ödülünü European Business Awards Ceo’su Adrian Tripp’ten aldı.

Sürekli gelişen ve değişime en hızlı şekilde adapte olarak büyümeye devam eden Penti, var olduğu tüm kategorilerdeki pazar paylarını bir önceki yıla göre arttırarak bu kategorilerde lider rolünü pekiştirmeye devam ediyor. Dünyanın doğusundan batısına birçok noktasında yer alan 600’e yakın mağaza sayısıyla Penti; Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’da yıllardır devam ettirdiği pazar liderliğini geride bıraktığımız dönemde de kimseye bırakmadı. Azerbaycan’da 18 mağazaya ulaşan Penti son birkaç yıl içerisinde büyük güç kazandığı Romanya’yı da bu listeye dahil etmeyi başardı.

Bu yılı Romanya'da 45 mağaza ile kapatarak Romanya'nın yeni pazar lideri olarak sahip olduğu pozisyonunu güçlendiren Penti; uluslararası pazar araştırma şirketi Euromonitor ve marka sağlığı araştırma şirketi Future&Bright ‘ın verilerine göre Romanya pazarında kalite ve rahatlık denildiğinde akla gelen ve tercih edilen ilk marka olarak konumlanıyor.

Romanya’nın önde gelen araştırma şirketlerinden Lista Firme’nin 2019 yılı raporuna göre Penti büyük bir başarı göstererek var olduğu kategorilerde Bükreş merkezli hazır giyim markaları arasında en yüksek ciro ve en yüksek büyüme kategorilerinde Top Businees Romani’da liderliği elde etti. 2019'u Romanya'da yer alan 45 mağazasında 6 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Penti, 2020 yılı sonunda ise bu sayıyı 7 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Bugün Türkiye’de her 100 kadından 99.7’sinin bildiği Türkiye’nin en cool markası olarak konumlanan Penti, hizmet verdiği tüm kategorilerde ürün ve hizmetleri ile kadınlarda güven ve beğeni duygusu uyandıran, kendilerini özel hissettiren ve beklentilerinin ötesini karşılayan müşteri odaklı bakış açısını güçlendirmeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Son Güncelleme: 27.12.2019 18:15
Anahtar Kelimeler:
PentiGlobal OscarEuropean Business Awards
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsunlu kadın girişimciler buluştu
Samsunlu kadın girişimciler buluştu
GYODER Başkanı Yetkin | Sıfır konuta düşük faiz 
GYODER Başkanı Yetkin | Sıfır konuta düşük faiz 
Anadolubank, Elazığ ile buluştu
Anadolubank, Elazığ ile buluştu
AlBaraka Türk sermayesini güçlendirdi
AlBaraka Türk sermayesini güçlendirdi
CBKSoft’a Yazılım İhracatı Ödülü
CBKSoft’a Yazılım İhracatı Ödülü
Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda işi çok” dediler EGD’den ödül aldılar
Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda işi çok” dediler EGD’den ödül aldılar
Çocukların Hayal Kapılarını Açıyoruz | Niloya ile Mutluluğu Taşıyoruz
Çocukların Hayal Kapılarını Açıyoruz | Niloya ile Mutluluğu Taşıyoruz
Anadolubank, Malatya şubesi açıldı
Anadolubank, Malatya şubesi açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim