İş görüşmelerinde online sınav ve videolu mülakat dönemi başladı

İK teknolojilerine odaklanarak bu alandaki dijitalleşme ihtiyaçlarını yakından takip eden Yenibiriş, İK süreçlerinde sonuca daha kısa sürede ulaşmak amacı ile hizmetleri arasına online sınav ve video mülakat sistemini ekledi. Videolu mülakatı yapay zeka ile gerçekleştiren Yenibiriş, bu sayede başvuru yapan adayın aranan kriterlere uygun olup olmadığını daha pratik bir şekilde tespit edebiliyor. Yapay zekalı video mülakat sistemindeki doğruluk payı yüzde 70 oranına ulaştı.

312 bini aşkın firmanın kolayca ilan verip istediği adayı bulmasına yardımcı olan Yenibiriş, geliştirdiği online sınav ve video mülakat sistemleri ile şirketlerdeki İK departmanlarının iş yükünü azaltıyor. Teknolojiyi odağına alan ve insanların mutlu olabilecekleri işleri bulmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Yenibiriş Pazarlama Genel Müdürü Yardımcısı Bedriye Uğur Özmen, “Şirketimiz adına teknoloji temelli yeni stratejik adımlar attığımız günden bu yana vizyonumuzu genişletip teknolojiyi iş süreçlerimize daha fazla entegre etmeye başladık. Sektör için akıllı sistemleri iş sürecine ne kadar dahil edebilirsek filtrelemeyi de o denli kolay yapabileceğimizi biliyorduk. İşte biz de bunun bir sonucu olarak yapay zekayı işe alım süreçlerine dahil edip nasıl daha efektif kullanabiliriz sorusundan hareketle çalışmalarımıza başladık. Memnuniyetle söylemek isterim ki, yapay zekalı video mülakat sistemindeki doğruluk payında yüzde 70 oranına ulaştık ve iki yıl içerisinde de bu oranı yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Günümüz İK’sının dijitalleşmesi doğru adayın seçiminde öncelikli bir adım

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren İK teknolojilerine odaklanıp bu alandaki dijitalleşme ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Bedriye Uğur Özmen, “Günümüzde İnsan Kaynakları departmanlarının dijitalleşmesi; iş yapış süreçlerinin objektifleşmesi, hızlanması ve doğru adayın doğru işe yerleştirilmesi bakımından öncelikli bir adım. Bu noktada özellikle yoğun başvuru alan firmaların insan kaynakları ekiplerine gelen on binlerce başvuruyu filtreleme, adaylarla ön mülakatları yapma ve doğru adayları pozisyonla ilgili departman yöneticileri ile bir araya getirme süreci uzun ve meşakkatli bir süreç. Biz de bu sürecin daha hızlı ve objektif ilerleyebilmesi, aranan nitelikteki adaylar için filtrelemeler dışında online ve yapay zeka uygulamalı değerlendirmelerin yer alması için ürün ve hizmetlerimizi devreye aldık. Bu kapsamda 2022 yılının son çeyreğinde online genel yetenek ve dil sınavları ile yapay zekalı video mülakat ürünlerimizi firmaların kullanımına açarak onları bu yeniliklerle tanıştırdık” dedi.

Yapay zeka tabanlı İK teknolojileri, manuel İK süreçleriyle benzer başarı oranına sahip

Geliştirdikleri yapay zeka temelli teknolojilere dair bilgi paylaşan Özmen, şunları söyledi: “Online genel yetenek ve dil sınavları, CV üzerinden filtreleme yerine kişinin işe uygun yetkinliklerine göre bir değerlendirme yapılmasını sağlıyor. Yapay zekalı video mülakat ürünümüz ise, yine açık pozisyonun niteliğine göre ister soru – cevap; ister vaka analizi olarak kurgulanabiliyor. Kişinin video süresince içinde bulunduğu duygu durumunu ve firmanın pozisyon için belirlediği yetkinlikleri ve değerlendirme skalasını yapay zeka uygulaması puanlayabiliyor. Bu zamana kadar sistem sayesinde yüzde 70 seviyelerinde doğruluk payına ulaşılmış durumda. Yüzde 70 oranı mevcut durumda ilk değerlendirme aşamasındaki İK uzmanı/uzman yardımcılarının değerlendirmelerindeki isabet oranına çok yakın bir oran. Hedefimiz bu oranı yüzde 90 seviyelerinin üzerine çıkararak sonraki aşamalarda İK uzmanlarının işini daha da kolaylaştırmak.”