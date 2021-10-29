İş Görüşmesine Gitmeden Önce Yapılması Gerekenlere Dikkat!
- Nasıl bir işte çalışmak istediğinizi, sizi başkalarından ayıran özelliklerinizi düşünün.
- Önce kendinizi tanıyın, kendinize bir SWOT Analizi yapın.
- Başvuruda bulunduğunuz işyeri hakkında araştırma yapın, kurucusu kim, kaç yılında kurulmuş, hangi sektörde faaliyet gösteriyor, misyonu, vizyonu nedir bilgi sahibi olun.
- İş görüşmesine giderken yanınızda Öz geçmişinizi bulunurun ve sizden istenen belgeler varsa bunları hazırlayın.
- Mülakatın nerede yapılacağını öğrenin. Önceden nasıl gidebileceğinizi araştırın.
- Mülakat saatinden 5 dk önce görüşmenin yapılacağı yerde hazır bekleyin. Çok erken gitmeyin, kesinlikle geç kalmayın.
- Size sorulabilecek sorulara karşı hazırlıklı olun.
- Pozisyonun ve sektörün maaş politikalarını araştırın.
- Sizin sormak istediğiniz soruları hazırlayın.
- Görüşme günü yorgun olmayın. Uykunuzu almış, enerjik olun, enerjinizi karşı tarafa geçirin.
Mülakatın İkinci Aşaması- Mülakat Anı;
- Mülakat anında size içecek bir şey sorulursa dökme ihtimalinize karşı ya istemeyin ya da kendinizden uzakta tutun,
İş Görüşmesinde Size Sorulabilecek Genel Sorular:
- Kendinizi kısaca tanıtır mısınız
- Başvuru yaptığınız iş alanında başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz?
- Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz?
- Güçlü ve zayıf yönlerinizden bahseder misiniz?
- Bu iş için niçin sizi tercih edelim?
- Kariyer hedefiniz nedir?
- Son işinizden neden ayrıldınız?
- Ücret beklentiniz nedir? Vb.
Sizin sorabileceğiniz Sorular:
- Çalışanlarınızı nasıl değerlendirip, terfi ettiriyorsunuz?
- Kurum kültürünüz nedir?
- Başlangıçta eğitim alacak mıyım?
- Çalışanlarınız alınan kararlarda söz sahibi olabiliyor mu? Vb.
Mülakat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Görüşme yerine girerken ceketinizi ilikleyin.
- Kendinize güvenin, tavrınızla bunu belli edin.
- Aşırı parfüm ve kolonya kokusundan sakının.
- Soruları doğru anlamaya çalışın. Anlamazsanız sormaktan çekinmeyin.
- Sorulara içtenlikle, kısa ve net cevaplar verin
- Konuşma esnasında görüşmecinin gözünün içine bakın.