İş Görüşmesine Gitmeden Önce Yapılması Gerekenlere Dikkat!

- Nasıl bir işte çalışmak istediğinizi, sizi başkalarından ayıran özelliklerinizi düşünün.

- Önce kendinizi tanıyın, kendinize bir SWOT Analizi yapın.

- Başvuruda bulunduğunuz işyeri hakkında araştırma yapın, kurucusu kim, kaç yılında kurulmuş, hangi sektörde faaliyet gösteriyor, misyonu, vizyonu nedir bilgi sahibi olun.

- İş görüşmesine giderken yanınızda Öz geçmişinizi bulunurun ve sizden istenen belgeler varsa bunları hazırlayın.

- Mülakatın nerede yapılacağını öğrenin. Önceden nasıl gidebileceğinizi araştırın.



- Mülakat saatinden 5 dk önce görüşmenin yapılacağı yerde hazır bekleyin. Çok erken gitmeyin, kesinlikle geç kalmayın.

- Size sorulabilecek sorulara karşı hazırlıklı olun.



- Pozisyonun ve sektörün maaş politikalarını araştırın.

- Sizin sormak istediğiniz soruları hazırlayın.



- Görüşme günü yorgun olmayın. Uykunuzu almış, enerjik olun, enerjinizi karşı tarafa geçirin.

Mülakatın İkinci Aşaması- Mülakat Anı;

- Mülakat anında size içecek bir şey sorulursa dökme ihtimalinize karşı ya istemeyin ya da kendinizden uzakta tutun,

İş Görüşmesinde Size Sorulabilecek Genel Sorular:



- Kendinizi kısaca tanıtır mısınız



- Başvuru yaptığınız iş alanında başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz?



- Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz?



- Güçlü ve zayıf yönlerinizden bahseder misiniz?

- Bu iş için niçin sizi tercih edelim?

- Kariyer hedefiniz nedir?



- Son işinizden neden ayrıldınız?

- Ücret beklentiniz nedir? Vb.



Sizin sorabileceğiniz Sorular:

- Çalışanlarınızı nasıl değerlendirip, terfi ettiriyorsunuz?



- Kurum kültürünüz nedir?



- Başlangıçta eğitim alacak mıyım?



- Çalışanlarınız alınan kararlarda söz sahibi olabiliyor mu? Vb.



Mülakat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler



- Görüşme yerine girerken ceketinizi ilikleyin.

- Kendinize güvenin, tavrınızla bunu belli edin.

- Aşırı parfüm ve kolonya kokusundan sakının.



- Soruları doğru anlamaya çalışın. Anlamazsanız sormaktan çekinmeyin.



- Sorulara içtenlikle, kısa ve net cevaplar verin



- Konuşma esnasında görüşmecinin gözünün içine bakın.