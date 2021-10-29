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İş Görüşmesine Gitmeden Önce Yapılması Gerekenlere Dikkat!

İnsan Kaynakları Profesyoneli ve Kurumsal Eğitmen Meltem Karagöz Akhisar konu hakkında bilgiler verdi.  

29 Ekim 2021 Cuma 23:02
İş Görüşmesine Gitmeden Önce Yapılması Gerekenlere Dikkat!

İş Görüşmesine Gitmeden Önce Yapılması Gerekenlere Dikkat!

- Nasıl bir işte çalışmak istediğinizi, sizi başkalarından ayıran özelliklerinizi düşünün. 

- Önce kendinizi tanıyın, kendinize bir SWOT Analizi yapın. 

- Başvuruda bulunduğunuz işyeri hakkında araştırma yapın, kurucusu kim, kaç yılında kurulmuş, hangi sektörde faaliyet gösteriyor, misyonu, vizyonu nedir bilgi sahibi olun. 

- İş görüşmesine giderken yanınızda Öz geçmişinizi bulunurun ve sizden istenen belgeler varsa bunları hazırlayın. 

- Mülakatın nerede yapılacağını öğrenin. Önceden nasıl gidebileceğinizi araştırın.
 

- Mülakat saatinden 5 dk önce görüşmenin yapılacağı yerde hazır bekleyin. Çok erken gitmeyin, kesinlikle geç kalmayın. 

- Size sorulabilecek sorulara karşı hazırlıklı olun.
 

- Pozisyonun ve sektörün maaş politikalarını araştırın. 

- Sizin sormak istediğiniz soruları hazırlayın.
 

- Görüşme günü yorgun olmayın. Uykunuzu almış, enerjik olun, enerjinizi karşı tarafa geçirin. 

Mülakatın İkinci Aşaması- Mülakat Anı; 

- Mülakat anında size içecek bir şey sorulursa dökme ihtimalinize karşı ya istemeyin ya da kendinizden uzakta tutun, 

İş Görüşmesinde Size Sorulabilecek Genel Sorular:
 

- Kendinizi kısaca tanıtır mısınız
 

- Başvuru yaptığınız iş alanında başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz?
 

- Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz?
 

- Güçlü ve zayıf yönlerinizden bahseder misiniz? 

- Bu iş için niçin sizi tercih edelim? 

- Kariyer hedefiniz nedir?
 

- Son işinizden neden ayrıldınız? 

- Ücret beklentiniz nedir? Vb.
 

Sizin sorabileceğiniz Sorular: 

- Çalışanlarınızı nasıl değerlendirip, terfi ettiriyorsunuz?
 

- Kurum kültürünüz nedir?
 

- Başlangıçta eğitim alacak mıyım?
 

- Çalışanlarınız alınan kararlarda söz sahibi olabiliyor mu? Vb.
 

Mülakat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 

- Görüşme yerine girerken ceketinizi ilikleyin. 

- Kendinize güvenin, tavrınızla bunu belli edin. 

- Aşırı parfüm ve kolonya kokusundan sakının.
 

- Soruları doğru anlamaya çalışın. Anlamazsanız sormaktan çekinmeyin.
 

- Sorulara içtenlikle, kısa ve net cevaplar verin
 

- Konuşma esnasında görüşmecinin gözünün içine bakın. 

Anahtar Kelimeler:
Iş GörüşmesiSWOT Analizi
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