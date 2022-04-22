İş insanı Nuri Uz vefat etti | Tekstil sektörünün acı kaybı



Uz Pamuk Tekstil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdüren Nuri Uz, pamuk ipliği ve örme kumaş üretimi ve ihracatı yapıyordu.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ve Ulusal Pamuk Konseyi’ninde de Yönetim Kurulu Üyesi olan Nuri Uz, geçtiğimiz yıllarda İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyeliği görevinde bulunmuştu.

’un 2008 yılından bu yana Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nda Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Pamuk gibi kalbi olan, kimseyi kırmayan, pamuk sektörü için gece-gündüz çalışan pamuğun duayenlerinden, ülkemizde tekstil sektörünün gelişiminde çok büyük katkıları olan bir sanayici ve ihracatçıyı genç ve en verimli çağında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman sevgiyle anacağız” diye konuştu.

Pamuk Rekoltesi Komisyonlarında aktif olarak çalışan, Türkiye’de tekstil sektörünün gelişimi için bir ömür veren Nuri Uz, 1958 yılında Manisa’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Nuri Uz, 1983 yılında aile bireylerinin ortaklığıyla pamuk ticaretine başladı.

1994 yılında Uz Ailesinin ortaklığında Uz Pamuk Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. kuruldu. 1995 yılında pamuk ipliği üretimine yönelen Uz Pamuk Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. İzmir Torbalı’da günlük 3 ton kapasiteli fabrika yatırımı yaptı. Fabrika sonrasında ilave yatırımlarla günlük 10 ton kapasiteye ulaştı. 2006 yılında iplik üretimi yanında örme kumaş üretim tesisi yatırımı yapan Uz Pamuk Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. günlük 6 bin 500 ton örme kumaş üretimi yapıyor. Firma pamuk ticaretini de sürdürüyor.

Sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllardır aktif görevler üstlenen Nuri Uz, 2008 yılında Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi oldu. 2010 ve 2014 yıllarındaki genel kurullarda ETHİB Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Uz, 2018 ve 2022 yıllarındaki ETHİB Genel Kurulları sonrasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti. İzmir Ticaret Borsası’nda da geçmiş yıllarda Meclis Üyesi olarak bulunan Uz, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyordu.