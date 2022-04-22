Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İş insanı Nuri Uz vefat etti | Tekstil sektörünün acı kaybı

Türk pamuk sektörünün duayenlerinden Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Uz (64) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

22 Nisan 2022 Cuma 12:24
İş insanı Nuri Uz vefat etti | Tekstil sektörünün acı kaybı

İş insanı Nuri Uz vefat etti | Tekstil sektörünün acı kaybı
 

Uz Pamuk Tekstil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdüren Nuri Uz, pamuk ipliği ve örme kumaş üretimi ve ihracatı yapıyordu.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ve Ulusal Pamuk Konseyi’ninde de Yönetim Kurulu Üyesi olan Nuri Uz, geçtiğimiz yıllarda İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyeliği görevinde bulunmuştu.

Nuri Uz’un 2008 yılından bu yana Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nda Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Pamuk gibi kalbi olan, kimseyi kırmayan, pamuk sektörü için gece-gündüz çalışan pamuğun duayenlerinden, ülkemizde tekstil sektörünün gelişiminde çok büyük katkıları olan bir sanayici ve ihracatçıyı genç ve en verimli çağında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman sevgiyle anacağız” diye konuştu.

Pamuk Rekoltesi Komisyonlarında aktif olarak çalışan, Türkiye’de tekstil sektörünün gelişimi için bir ömür veren Nuri Uz, 1958 yılında Manisa’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Nuri Uz, 1983 yılında aile bireylerinin ortaklığıyla pamuk ticaretine başladı.

1994 yılında Uz Ailesinin ortaklığında Uz Pamuk Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. kuruldu. 1995 yılında pamuk ipliği üretimine yönelen Uz Pamuk Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. İzmir Torbalı’da günlük 3 ton kapasiteli fabrika yatırımı yaptı. Fabrika sonrasında ilave yatırımlarla günlük 10 ton kapasiteye ulaştı. 2006 yılında iplik üretimi yanında örme kumaş üretim tesisi yatırımı yapan Uz Pamuk Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. günlük 6 bin 500 ton örme kumaş üretimi yapıyor. Firma pamuk ticaretini de sürdürüyor.

Sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllardır aktif görevler üstlenen Nuri Uz, 2008 yılında Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi oldu. 2010 ve 2014 yıllarındaki genel kurullarda ETHİB Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Uz, 2018 ve 2022 yıllarındaki ETHİB Genel Kurulları sonrasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti. İzmir Ticaret Borsası’nda da geçmiş yıllarda Meclis Üyesi olarak bulunan Uz, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyordu.

Son Güncelleme: 22.04.2022 12:27
Anahtar Kelimeler:
IebNuri UzTekstil Sektörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyenin ücretsiz ekmek dağıtımında izdiham
Belediyenin ücretsiz ekmek dağıtımında izdiham
TİGEM tarlalarının ihalesinden çiftçinin haberi olmadı
TİGEM tarlalarının ihalesinden çiftçinin haberi olmadı
Feribot ücretlerine "Garantili geçiş" zammı
Feribot ücretlerine "Garantili geçiş" zammı
THY ile 'Huzura Doğru' | Yüzde 190 Zam için ilginç savunma
THY ile 'Huzura Doğru' | Yüzde 190 Zam için ilginç savunma
Uçak biletlerini solladı | Otobüs biletlerine yüzde 80 zam geldi
Uçak biletlerini solladı | Otobüs biletlerine yüzde 80 zam geldi
Bayram ikramiyesine zam yok
Bayram ikramiyesine zam yok
BİST'te ilk çeyrek karları satın alınıyor
BİST'te ilk çeyrek karları satın alınıyor
2022 Bayram ikramiyesi en az 2 bin 500 TL olmalı
2022 Bayram ikramiyesi en az 2 bin 500 TL olmalı
Yerden Isıtma Sistemleri Hakkında
Yerden Isıtma Sistemleri Hakkında
Deniz Taksi geliri 59 milyon TL
Deniz Taksi geliri 59 milyon TL

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim