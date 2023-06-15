İş Kuleleri girişimcilik üssüne dönüşüyor

İş Bankası ve iştiraklerinin genel müdürlükleri ile birlikte girişim sermayesi fonlarına, çeşitli ölçekten startuplara ve girişimcilik ekosistemi temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk startup odaklı banka şubesine ev sahipliği yapan İş Kuleleri, Workup girişimcilik programlarının da merkezi oluyor.

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, farklı dikeylerde 100 girişimi mezun eden ve bu yıl 6. yaşında olan Workup Girişimcilik Programı ile Workup çatısı altında devam eden programlar, İş Kuleleri’nde hayata geçirilen paylaşımlı ofis konseptine sahip Workup İş Kule’de yürütülecek.

İş Bankası ve iştiraklerinin genel müdürlüklerinin bulunduğu, çeşitli ölçekten startuplara ve girişimcilik ekosistemi temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk startup odaklı banka şubesine ev sahipliği yapan İş Kuleleri, artık Workup girişimcilik programlarının da merkezi olurken aynı zamanda bir girişimcilik üssü haline dönüşüyor.

“Verimlilik artışı girişimciliği verimsiz iş alanlarıyla birleştirmekten geçer”

Workup İş Kule’nin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin çatı markası olan Workup, kurumsal girişim sermayesi yatırım fonları, yurtdışı inovasyon merkezleri, teknoloji tabanlı yeni nesil iştirak portföyü ve girişimcilik şubeleriyle güçlü bir ekosistem oluşturduklarını söyledi. Aran, Workup İş Kule’nin, bu ekosistemin merkezi olarak İş Kuleleri’ni konumlandırma yaklaşımlarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Bir başarı hikâyesi yazmış, unicorn çıkarmış girişimcilerin etrafında kümelenen, onlarla çalışmış girişimlerin aynı başarıyı tekrarlama olasılığının arttığına işaret eden Aran, bu bakımdan Workup İş Kule gibi girişimcileri bir araya getiren mekânların önemli olduğunu söyledi.

Hakan Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Girişimcilerin ekosistemimizde kümelenmesini sağlıyor, daha sonra onları teknoloji geliştirdikleri alanın oyuncularıyla buluşturuyoruz. Mümkün olduğunca geleneksel iş alanlarına teknolojiyi dâhil ederek ve girişimcilerin gücünden yararlanarak Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ülkemizde en çok verimliliğin artırılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü dönem, verimliliği ve etkinliği artırma dönemi. Verimliliği artırmazsak büyüme ve kişi başına düşen milli geliri yükseltebilme gibi alanlarda arzu ettiğimiz mesafeyi alamayız. Bunun yolu da girişimciliği, verimsiz olduğunu gözlemlediğimiz iş alanlarıyla birleştirmekten geçer.”

İş Bankası’nın 2024 yılında 100. yaşını kutlayacağını vurgulayan Aran, “Biz kendimizi geleneksel bir banka olarak değil esasında bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Girişimcilik ekosisteminden de teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak besleniyoruz” dedi.

“Birlikte başarmanın gücüne inanıyoruz”

Genç girişimcilere hedef belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için azimle ilerlemek gibi önemli roller düştüğünü söyleyen Hakan Aran, sunulan imkânların ancak doğru kullanıldığında bir değere dönüşebileceğini vurguladı. Girişimcileri, gerçek ihtiyaçları konusunda kendilerini yönlendirmeye davet eden Aran, “Ancak bir arada konuşacak mekânlar oluşturursak birbirimizi duyabilir ve birbirimizden beslenebiliriz. Birlikte iş yapmanın, birlikte başarmanın gücüne inanıyoruz. Dijital dönemde hiçbir kurum kendi başına başarılı olamaz” dedi.

İş Bankası ekosistemi ile çalışma imkânı

Modern mimariye sahip ve aynı anda 30 kişinin yararlanabileceği bir çalışma alanı bulunan Workup İş Kule; sınırsız ve yüksek hızda internet, kafe alanı, kişisel dolap, özel sunum ve toplantı odası gibi girişimcilerin ihtiyaç duyacağı imkânları sağlıyor.

İş Bankası girişimcilik ekosisteminin diğer unsurlarıyla aynı lokasyonda yer alan Workup İş Kule’de girişimler, aynı zamanda geniş networking ve iş geliştirm"e olanağından da yararlanabiliyor. Paylaşımlı ofis, aynı zamanda Workup programı altında düzenlenen eğitim ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Levent İş Kuleleri Çarşı alanında konumlandırılan ofis, her hafta Pazartesi – Cumartesi günleri arasında saat 08:00’den 20:00’ye kadar hizmet veriyor. Öncelikle Workup markası altında yürütülen programlara dâhil olan startuplar ve program mentorları ile paydaşlarının kullanımına sunulan alandan, kapasitenin uygun olması durumunda diğer girişimler de faydalanabiliyor.