İş-yaşam dengesinde şampiyon ilaç sektörü

Pandemide en iyi iş-yaşam dengesi ilaç sektöründe



5 kıtada 109 ülkedeki ofisiyle kurum kültürüne güç kazandırmak için şirketlere destek olan Great Place to Work, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirliyor. Great Place to Work’ün En İyi İşverenler listesinde yer alan farklı sektör ve büyüklükteki şirketlerde gerçekleştirilen çalışan anketi sonuçları, iş-yaşam dengesi puanı en yüksek sektörlerin ilaç, bilişim teknolojileri ve finans olduğunu ortaya çıkardı.

En iyi iş-yaşam dengesine sahip sektörler

44 bin 77 çalışanın katıldığı çalışmada, çalışanların iş ve özel hayatlarını dengede tutma konusunda En İyi İşverenler listesindeki şirketlerin İK uygulamaları araştırıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışan anketinde “Gerekli olduğunu düşündüğümde işten izin alabiliyorum” diyenlerin yüzde 93 oranında ilaç sektöründe çalıştığı belirlendi. Aynı görüşte olanların yüzde 92’si bilişim teknolojileri sektöründe çalışırken yüzde 87’sinin ise finans sektörü çalışanı olduğu görüldü. Çalışanların iş ve özel hayatlarını dengede tutabilmek için teşvik edildiğini söyleyenlere bakıldığında, yüzde 68 oranında ilaç, yüzde 67 oranında bilişim teknolojileri ve yüzde 66 oranında finans sektöründe çalıştığı sonucuna ulaşıldı.

Çalışanlarını sadece iş gücü olarak gören şirketler kaybetmeye aday

İş-yaşam dengesi konusunda ilaç, bilişim teknolojileri ve finans sektörünün ön plana çıktığı araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “İşlerin evlere taşınmasıyla iş ve özel yaşamı birbirinden ayırmak oldukça zorlaştı. İş yapma biçimindeki ani dönüşümlere en kolayca uyum sağlayıp iş-yaşam dengesinde öne çıkan firmaların ortak özelliği, kurum kültürlerinin güçlü olması, çalışanlarını sadece iş gücü olarak görmemeleri. En İyi İşverenler listesine dahil olan şirketler, güçlü bir kurum kültürüne ve çalışana yatırım yapmaya özen gösteriyor. Yaptığımız araştırmaya göre, çalışanını yalnızca iş gücü olarak görmeyip insan olarak değer veren şirketlerde çalışanlar, yüzde 70 oranında harika bir iş yerinde çalıştığını ifade ediyor.” dedi.