İş yerinde huzur maaştan daha önemli



Ankete katılanların yüzde 92’si çalıştığı ekibin önemli olduğunu belirtirken, sadece yüzde 8’i önemli olmadığını ifade etti. Katılımcıların yüze 60’ı iş değiştirmede temel motivasyonlarının iyi bir çalışma ortamına geçmek olduğunu belirtirken, yüzde 40’ı ise fazla maaş nedeniyle iş değiştirebileceğini belirtti.



Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, çalışanların iş hayatındaki önceliklerine dair bir anket düzenledi. Anket sonuçlarına göre huzurlu bir iş ortamında ve iyi bir ekiple çalışmak alınan maaş miktarından daha önemli. Ankete katılanların yüzde 92’si çalıştığı ekibin önemli olduğunu belirtirken, sadece yüzde 8’i önemli olmadığını ifade etti. “İşini değiştirmek istesen temel motivasyonun ne olurdu?” sorusuna katılımcıların yüzde 60’ı iyi bir çalışma ortamı derken, yüzde 40’ı fazla maaş yanıtını verdi.

İşinde gelişmek ve yükselmek öncelik

Katılımcılara iş deneyimleriyle ilgili sorular da yöneltildi. Daha önceden veya şu an çalıştığı yerde çalışma ortamının nasıl olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 42’si çok güzel ve sıcak yanıtını verirken, yüzde 58’i memnun edici olmadığını belirtti. “İşverenin ile aran nasıl” sorusuna ise yüzde 63’ü “İyi” yanıtını verirken yüzde 37’si aralarının iyi olmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 44’ü çalıştığı iş yerinde maaşının önemli olduğunu belirtti. Yüzde 56’sı gelişmek ve yükselmeyi önemsediğini söyledi. “Ekibini seviyor musun/ekip ruhunuz var mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 74’ü evet yanıtını verirken, yüzde 26’sı hayır yanıtını verdi.

Kurumsal firmalarda çalışmak isteniyor

Ankete katılanların yüzde 58’i çalıştığı iş yerine aidiyet duyduğunu belirtirken, yüzde 42’si herhangi bir aidiyet hissetmediğini ifade etti. Aidiyet duygusunu oluşturan etmenler sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 39’u maaş ve imkânları öne sürerken, yüzde 61’i çalışma ortamı ve ekibin önemli olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 71’si kurumsal büyük bir markada çalışmak istediğini belirtirken, yüzde 29’su küçük ve yeni oluşan markalarda çalışabileceklerini belirtti.

“Huzurlu bir iş yerinde verim daha yüksek oluyor”

24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, huzurlu bir çalışma ortamının hem çalışan hem de işveren için çok önemli bir unsur olduğunu belirterek, “Çalışan huzurlu olduğu bir iş yerinde daha verimli bir şekilde çalışırken, işveren için de bu durum olumlu bir getiri sağlıyor. Biz de 24 Saatte İş olarak, hem iş arama sürecini adaylar için pratik ve keyifli bir hale getirmeye hem de severek çalışabileceği, kendisine uygun bir iş yeri seçmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Her başvuran adaya bir ‘eşleşme skoru’ belirleniyor”

24 Saatte İş olarak çalışan ve işverenin doğru bir şekilde bir araya getirmek için çalıştıklarını belirten 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert Yıldız ise şunları söyledi:

“24 Saatte İş’in önemli bir özelliği işverenin ve adayın tercihlerini öğrenen ve iki tarafa da uygun adayları/işi gösteren bir algoritmasının olması. Kriterler doğrultusunda her başvuran adaya bir ‘eşleşme skoru’ belirliyor. Bu skor adayın işverenin geçmiş tercihlerinden yola çıkarak adayın bu işe ne kadar uygun olduğunu belirtiyor. Bu skorlar işverene gösteriliyor. Böylece şirket tek tek adayların profiline bakmaya gerek duymadan doğrudan eşleşme skoru üzerinden adayı değerlendirebiliyor.”