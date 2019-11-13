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İş yerinde sarılan çalışanlara Yargıtay'dan şok karar

Mesai saati bitiminde iş yerinde sarılan iki bekar çalışanın güvenlik kameralarındaki görüntüsü tekstil şirketini karıştırdı. İşten atılan iki çalışan soluğu yargıda aldı. 

İş yerinde sarılan çalışanlara Yargıtay'dan şok karar

Mesai saati bitiminde iş yerinde sarılan iki bekar çalışanın güvenlik kameralarındaki görüntüsü tekstil şirketini karıştırdı. İşten atılan iki çalışan soluğu yargıda aldı. 

13 Kasım 2019 Çarşamba 16:51
İş yerinde sarılan çalışanlara Yargıtay'dan şok karar

Bir tekstil şirketinde çalışan iki bekar çalışanın mesai saatinde birbirine sarılması işten atılma sebebi sayıldı. Çalışanlar hakkını aramak için yargıya gitti. Mahkeme çalışanları haklı buldu, ancak Yargıtay'ın verdiği karar çalışanları şoke etti. İki bekar çalışanın iş yerinde sarılmasını 'Haklı fesih' nedeni saydı.

İstanbul'da bir tekstil şirketinde yaşanan ilginç olay mahkemelik oldu. Çalışanları yakından ilgilendiren konu, Yargıtay'ın verdiği emsal bir kararla son buldu. 
Firmada çalışan bekar iki işçi, mesai saatinin bitiminde diğer işçilerin yanında birbirine sarıldı. Bu durum kameradan iş yerini izleyen patronun dikkatini çekti. Kadın çalışan, olay sonrası istifa etti. Erkek işçi de profesyonel çalışma prensiplerine aykırı davrandığı gerekçesiyle tazminatsız işten atıldı. Ardından işçi Y.Y. soluğu mahkemede aldı. İşçi haklı bulununca karar temyiz edildi. Devreye giren Yargıtay'dan emsal karar çıktı. Mahkemenin kararını bozan Yargıtay, mesai bitiminde bekar iki çalışanın iş yeri sınırları içerisinde birbirine sarılmasını haklı fesih nedeni saydı...

KADIN İSTİFA ETTİ, ERKEK TAZMİNATSIZ ATILDI

E.T. adlı kadın çalışan olay sonrası istifa etti. Erkek işçi de iş yeri sınırları içerisinde uygunsuz şekilde göründüğü, profesyonel çalışma prensiplerine aykırı davrandığı gerekçesiyle tazminatsız bir şekilde işten atıldı.

Y.Y. adlı çalışan, aynı işyerinde çalıştığı kız arkadaşıyla mesai bitiminde karşılaşınca sarıldığı için işten atılınca Bakırköy 12. İş Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, iş yerine ait kamera kayıtlarını inceledi. İkisi de bekar olan çalışanların, üzerlerinde iş yeri kıyafeti olmadığı ve montlarıyla birbirlerine sarıldıkları kamera görüntülerine yansıdı.

MAHKEME KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HÜKMETTİ

İki çalışanın da mesai saati dışında rızaya dayalı birbirine sarıldığını, işlerini aksatmadıklarını belirten mahkeme, 5 yılın üzerinde aynı iş yerinde çalışan Y.Y.'nin iş akdinin feshedilmesinin eylemine göre çok ağır bir yaptırım olduğunu belirtti. Mahkeme, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine hükmetti.

YARGITAY'DAN EMSAL BİR KARAR ÇIKTI

Y.Y hakkında işverenin fesih dışında bir yaptırım uygulamasının daha doğru bir karar olacağını da belirten mahkemenin kararı temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tüm çalışanları ilgilendirecek bir karara imza attı. Mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay, mesai bitiminde bekar iki çalışanın işyeri sınırları içerisinde birbirine sarılmasını haklı fesih nedeni saydı.

Yargıtay'ın kararında, "Davacının eylemi ahlaka, doğruluk ve bağlılığa aykırı, güven sarsıcı hareketler olup, işverenin davalının iş akdini haklı nedenle feshettiği anlaşılmaktadır" denildi.

Yerel Mahkeme, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bozma kararına uydu ve karar kesinleşti. Karar benzer davalarda emsal teşkil edecek. KAYNAK HABERTÜRK
 

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kenan 2019-11-13 22:29:00

Bekar yetiksin kadın ve erkeğin iş yeri ortamında birbirine samimiyetle sarılması neden işten atılma nedeni olabilir? böyle saçmalık olmaz.

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