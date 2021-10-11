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İşbaşı Eğitim Programına 330 bin genç katıldı

İŞKUR teşviklerinden birisi olan ve Rasyotek tarafından şirketlere danışmanlık sağlanan İşbaşı Eğitim Programına yılın ilk 9 ayında 329 bin 784 kişi katıldı. Programdan en çok tekstil sektörü faydalandı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 09:31
İşbaşı Eğitim Programına 330 bin genç katıldı

İşbaşı Eğitim Programına 330 bin genç katıldı


Türkiye genelinde işveren ile çalışanlar arasında güçlü bağlar kuran İşbaşı Eğitim Programı kapsamında yurt genelinde yıl boyunca 67 bin 656 kurs düzenlendi. Rasyotek’ten danışmanlık alan firmaların da dahil olduğu işbaşı eğitim programlarına yılın ilk 9 ayında katılan çalışanların sayısı 330 bine yaklaştı.
Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak İşbaşı Eğitim Programı ile yeni işe alınacak personel ve kurumlar arasında uyum sürecinin hız kazandığını belirterek "Bu eğitimlerle üretim aşamasında verimi artırırken çalışan ve kurumlara doğru karar verme imkânı veriliyor." dedi.

EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILIM YÜZDE 21 ARTTI

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, Aktif İşgücü Eğitim Programlarının geçtiğimiz yıla göre daha fazla ilgi olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Kamu destekli Aktif İşgücü Piyasası (AİPP) programlarından sadece Ağustos ayında 50 bin 469 vatandaşımız faydalandı. Aynı dönemde toplam 11 bin 517 ayrı program düzenlendi. 2021 yılında ise 67.656 program düzenlenmiş ve 329.784 kişi bu programlardan faydalanmıştır. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %21,0 oranında artmıştır."


 
RAKAMLARLA 2021 AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMI


● 64.071 İşbaşı Eğitim Programına 257.123 kişi,

● 3.585 Mesleki Eğitim Kursuna 72.661 kişi katılmıştır.

2021 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla “Dokuma Konfeksiyon Makineci, Kadın Giyim Modelist Yardımcısı ve Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı” mesleklerinde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
IşbaşıRasyotekHaldun Pak
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