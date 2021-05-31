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İşbir Sentetik Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde

Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu arasında olmanın gurur ve sorumluluk olduğunu ifade eden İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, süper lige transfer olmanın getirdiği motivasyonla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:45
İşbir Sentetik Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde

İşbir Sentetik Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde

İşbir Holding A.Ş.’nin (“İşbir Holding”) bağlı ortaklığı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (“İşbir Sentetik”) İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” listesine 483. sıradan giriş yaptı. Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu arasında olmanın gurur ve sorumluluk olduğunu ifade eden İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, süper lige transfer olmanın getirdiği motivasyonla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

İşbir Holding’in ilk ve en büyük şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren İşbir Sentetik, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” listesine 483. sıradan giriş yaptı. İşbir Sentetik 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “2019 yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Kuruluşu” listesinde 19. sırada yer almıştı.

“Süper lig heyecanını yaşıyoruz”

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, ISO 500’de yer almanın tüm sanayi kuruluşları için bir hedef olduğunu ifade ederek bunun aynı zamanda bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. ISO 500 Listesi’ni sanayinin süper ligi olarak tanımlayan Gültepe, bu motivasyonunun halka arz sürecinde olan firma için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Metin Gültepe, “Ülkemiz ekonomisinin en değerli kaldıracı konumunda olan sanayi sektörünün süper liginde yer almaktan gurur duyuyoruz. Geçen yıl ikinci büyük 500 arasında ilk sıralarda yer aldık ve istikrarlı büyümemiz lig atlamamızı sağladı. Şimdi hedef bu listede tırmanışa geçmek. Üretim ve ihracat alanındaki başarımıza, Ar-Ge çalışmalarıyla ivme kazandıracak ve performansımızı yıldan yıla artıracağız” dedi.

İhracatla gelen büyüme

Endüstriyel ambalaj ve teknik tekstil sektöründe kaliteli, yenilikçi ve güvenilir ürünleriyle müşterilerinin küresel çözüm ortağı olma misyonuyla çalışmalarını yürüten İşbir Sentetik, 2021 itibariyle dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yapıyor. Üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden kurumun; ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofisleri ve Hindistan’da ise bir diğer üretim tesisi bulunuyor. Türk ekonomisi için büyük önem taşıyan ihracat kapasitesi İşbir Sentetik başarısının da kilit noktasını oluşturuyor.

Yatırımlar devam edecek

İşbir Sentetik’in; 2020’nin ilk aylarında başlayan yatırım planlarını pandemiye rağmen ertelemediğini, 2021 yılının ilk çeyreğinde planlanan büyümenin gerçekleştiğini söyleyen Gültepe hem üretim hem de istihdam kapasitesinin planlı biçimde artmaya devam edeceğini belirtti. Gültepe, “Balıkesir fabrikamız ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Bigbag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz” dedi. 

Sürdürülebilirliğin İşbir Sentetik hedeflerinin değişmez bir parçası olduğunu söyleyen Gültepe, 2020 yılında hayata geçirilen ve dönemin Türkiye için en büyük çatı üstü projelerinden biri olan 9,7 MegaWatt’lık güneş enerji sistemi (GES) yatırımı ile yenilebilir enerjiyi kullanarak karbon salınımını azaltırken her yıl yaklaşık 150 bin ağacın nefes almasına katkıda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

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