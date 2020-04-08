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İşçi çıkarma yasaklandı, çıkarılanlara destek geliyor

Koronavirüsle sarsılan ekonomik dengeler devlet desteği ile yeniden düzenlenebilecek mi? Cumhurbuşkanı Erdoğan onayı ile yayınlanan genelgede işten çıkarma yasağı var.

08 Nisan 2020 Çarşamba 21:11
İşçi çıkarma yasaklandı, çıkarılanlara destek geliyor

İşçi çıkarma yasaklandı, çıkarılanlara destek geliyor


Türkiye tarihe geçecek ekonomik krizle yüzleşiyor. Sadece İstanbul'da 20 binden fazla iş yerinin kapandı. Koronavirüs nedeniyle kapanan iş yerlerinde çalışan binlerce vatandaş kamu yardımı alabilmek için çaba harcarken 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işten çıkarmaları 3 ay yasakladı.

Bakanlık tarafından hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı, görüş alınmak üzere sivil toplum kuruluşlarına gönderildi. Teklif yasalaşırsa koronavirüs tedbirleri kapsamında üç ay süreyle işçilerin işten çıkartılması yasaklanacak. 15 Mart’tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşından yararlanamayan işçiler ile ücretsiz izne çıkartılan işçilere ayda 1.177 TL ücret desteği verilecek. 

TÜM SEKTÖRLERİ KAPSIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı, görüş alınmak üzere sivil toplum kuruluşlarına gönderildi. Toplam 62 maddeden oluşan yasa taslağı uyarınca, İş Kanunu’na geçici madde ile ekleme yapılarak COVİD-19 tedbirlerinin uygulandığı dönemde işten çıkartma yasağı getirilecek.

Buna göre, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, üç ay süreyle feshedilemeyecek. Fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek. İşten çıkarma yasağı süresini cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

1.177 TL ÜCRET DESTEĞİ

15 Mart 2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılan işçilere ve bu tarihten sonra işten çıkartılıp da işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere İşsizlik Fonu’ndan günlük 39.24 TL nakdi ücret ödenecek. Aylık ödeme 1.177 TL olacak.

Ücretsiz izne çıkartılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde sosyal güvenlik kanunundaki para cezalarının dört katı tutarında ceza uygulanacak.

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