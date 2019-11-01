İşi gücü okey boyamak | Kendi mesleğini kendi öğrendi





İşsizliğin en yoğun olduğu bir dönemde, kendi mesleğini geliştiren Murat Karali, 35 yıldır Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen tekliflere cevap veriyor.

Türkiye'nin ilk okey taşı boyacısı Murat Karali, sektörün kurucusu ve duayeni olarak biliniyor. Kahvehanelerde boyası aşınan okey taşlarını boyayarak geçimini sağlamaya çalışan 51 yaşındaki Murat Karali, 35 yıllık meslek hayatında 81 ilin yanı sıra yurt dışını da gezdi.



Murat Karali yaptığı açıklamada, okey taşı boyama işiyle 1984 yılında Erol Taş’ın vasıtasıyla tanıştığını belirterek, okey taşı boyacılığının zaman içinde kendisi için bir tutkuya ve yaşam tarzına dönüştüğünü söyledi.

SEKTÖRÜN KURUCUSU

Türkiye'de yüz binlerce kahvehanede yoğun olarak oynanan okey taşlarının boyalarının sık sık silindiğini belirten Murat Karali, bu alanda kendi mesleğini geliştirdiğini belirterek çok sayıda şehirden gelen davete iş yetiştirmekte zorlandığını söylüyor.