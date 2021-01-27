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Işık Plastik hisselerine yarım milyona yakın yatırımcıdan talep

2021’in ilk halka arzında 400 binden fazla yatırımcıdan talep geldi. 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan Işık Plastik 1988 yılında kurulmuştu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:36
Işık Plastik hisselerine yarım milyona yakın yatırımcıdan talep

Işık Plastik hisselerine yarım milyona yakın yatırımcıdan talep
 


Toplamda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiren Işık Plastik’in talep toplama süreci 401.153 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla tamamlandı. Halka arza, 2 milyonu aşkın bakiyesi olan pay senedi yatırımcısının bulunduğu Borsa İstanbul’daki neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep geldi. Halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen 160.411.855 TL nominal değerli filtre edilmemiş talep toplandı. Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılan halka arzda 181.709.317 TL değerli 11.286.293 TL nominal değerli Işık Plastik paylarının tamamı satıldı. Kurumun borsa kodu ise ISKPL olarak belirlendi.

30 yılı aşkın sürelik sektör deneyimine sahip Işık Plastik’in Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla gerçekleşen halka arzında talep toplama süreci 21 – 22 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşen halka arz geniş bir tabana yayılarak Borsa İstanbul’da pay senedi bakiyesi olan neredeyse her 5 yatırımcıdan birine denk gelen 401.153 yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.  

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda 160.411.855 TL nominal değerli filtre edilmemiş talep toplandı ve halka arz edilen toplam 181.709.317 TL değerli 11.286.293 TL nominal değerli Işık Plastik paylarının tamamı satıldı. Işık Plastik halka arzında; toplamda401.100 gerçek ve tüzel kişiye 11.284.801 TL nominal değerli payın dağıtımı yapılırken; yatırım ortaklığı, fon ve diğerlerinden oluşan 53 yatırımcıya ise 1.492 TL nominal değerli pay satıldı.

2021’in gerçekleşen ilk halka arzı olan ve bireysel yatırımcıdan yoğun bir talebin geldiği arz sürecinde; talep toplama fiyatı 16,10 TL olarak belirlenen paylara 14,2 katı kadar talep geldi. Borsa kodu ISKPL olarak belirlenen Işık Plastik’in, arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 21,8 olacak. 

 "Yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz…"

Işık Plastik’in talep toplama sürecinde gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, elde ettikleri geliri büyümenin finansmanı için kullanacaklarını ifade etti. Çeker, "Üretime başladığımız 2000 yılından bu yana, Türkiye plastik endüstriyel levha ve termoform gıda ambalajı sektörlerine yön vermekteyiz. Global pazarda da önemli bir yer edinmeyi başaran markamız, pazar payını her yıl artırıyor. Hali hazırda 280 çalışanımız ile üç vardiya olarak çalışan fabrikamızla hızla büyümeye devam ediyoruz. Işık Plastik olarak 2021’in ilk halka arzını gerçekleştiriyoruz. 401.153 yatırımcının katıldığı oldukça geniş bir tabana yayılan bir talep toplama dönemini geride bıraktık. Bu süreçte bize güvenen ve kurumumuza ortak olan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Onlarla ihracatın ışık hızıyla büyüdüğü yerde buluşacağız" dedi. 

Çeker, "Şirketimiz büyüme odaklı. Bu halka arzın önemli bir bölümünü de sermaye artırımı yoluyla yapmamızın nedeni, yatırımlara devam ederek büyümek ve küreselde sözü geçen bir oyuncu olmak. Bu anlamda kurumumuza gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Geleceğe dair atmayı planladığımız adımlarımızda bize destek olacak büyük bir aileye kavuştuk. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Işık Plastik ve Garanti BBVA Yatırım’ın kıymetli yöneticileri ile çalışanlarına, yönlendirmeleriyle destek veren Sermaye Piyasaları Kurulu ve Borsa İstanbul’a, iş ortaklarımız Akol Avukatlık Ortaklığı, EY (Ernst & Young) ve TimePR’a teşekkür ediyorum" dedi. 

"Geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanacağız…"

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına da değinen Çeker, "Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için kullanacağız" dedi.

Hali hazırda Işık 1 isimli; 22,689 m2 arsa üzerinde 14,807 m2 kapalı alana sahip fabrikaları ile hizmet sunduklarını anlatan Çeker, devam eden yeni fabrika yatırımlarına da dikkat çekti. Çeker; "Bu yatırım ile birlikte mevcut 14.807 m2 kapalı alanımızı 11.871 m2 artırarak tesislerimizin toplam kapalı alanını 26.678 m2’ye çıkaracağız. Devam eden inşaatı Mart sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Hali hazırda yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı. Üretimin ise Ağustos 2021’de başlamasını planlıyoruz. Bu tesisimizde yurtiçi pazarda ithal edilen çizilmez levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçireceğiz. Ayrıca halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama hattı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama hatları için toplam 13,6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz" dedi. 

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