Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Işık Yatırım Menkul Değerler’den Dev Sermaye Artırımı!

Işık Menkul, 30 milyon TL’lik sermayesini, tamamı nakit olmak üzere 70 milyon TL artırarak 100 milyon TL’ye çıkardı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 09:19
Işık Yatırım Menkul Değerler’den Dev Sermaye Artırımı!

Işık Yatırım Menkul Değerler’den Dev Sermaye Artırımı!

1986 yılından bu yana Türk finans piyasalarında güvenilir hizmetin teminatı olan ve attığı adımlarla sektöre öncülük eden Işık Menkul, 30 milyon TL’lik sermayesini, tamamı nakit olmak üzere 70 milyon TL artırarak 100 milyon TL’ye çıkardı. Sermaye artırımının yanı sıra adına ‘Yatırım’ unvanını da ekleyen şirket, Işık Yatırım Menkul Değerler olarak Türk sermaye piyasalarına hizmet etmeye devam edecek.

Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Kocaman yüzde 233 oranındaki nakit sermaye artırımına ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Geleceğe doğru güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz. 100 milyon TL sermayemizin ve 120 milyon TL’yi aşan özkaynaklarımızın yatırımcılarımıza verdiği güvenle sektöre öncülük eden adımlar atmayı sürdüreceğiz.’ dedi.

Işık Yatırım Menkul Değerler’in ‘sıfır aracılık komisyonu’ uygulaması ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini hatırlatan Kocaman, ‘35 yıllık deneyimimiz ve çağın gerekliliklerine hızla adapte olmamız, bizi adım adım zirveye taşıyor. Dijital alım-satım uygulamamız Kapital Trader’ı çoklu yatırım ürünleri sunan bir yatırım platformuna dönüştüreceğiz.’ dedi.

Çok az sayıda yatırımcının faydalanabildiği ‘Özel Bankacılık’ konseptini Türkiye’de yerleşik yatırımcılar için yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Kocaman, ‘Şirketimiz, önümüzdeki süreç içinde dijital olarak çoklu yatırım ürünlerinin sunulduğu büyük bir yatırım kuruluşuna dönüşecek.’ diyerek yatırımcılar için uygun fiyatlı, hızlı, kaliteli ve bilgilendirici hizmet sunan, kazan-kazan yaklaşımına sahip bir  vizyon yarattıklarını vurguladı.

Işık Yatırım Menkul Değerler’in Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 10 milyon TL’ye kadar olan hisse senedi işlemlerinde sıfır aracılık komisyonu ile yatırımcılarına büyük bir maliyet avantajı sunan tek aracı kurum olduğunu belirten Hakan Kocaman, kaliteli hizmetleriyle bir devrime imza atarak standart finans algısını ve ezberleri bozduklarını ve yatırımcıların söz konusu uygulamaya olan ilgilerinden memnun olduklarını belirtti.  Kocaman, sektörde birçok yenilik ve beraberinde sundukları teknolojik çözümlerle yatırımcı deneyimini beklentilerin ötesine taşımaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
ışık Yatırım Menkul DeğerlerSermaye Artırımıışık Yatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EİB | 9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşunun simgesidir
EİB | 9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşunun simgesidir
Devremülk tuzağı | On binlerce kişi dolandırıldı
Devremülk tuzağı | On binlerce kişi dolandırıldı
Hem modern hem de geleneksel Dijital etkinlik planlayıcısı | bolomio
Hem modern hem de geleneksel Dijital etkinlik planlayıcısı | bolomio
Okul Alışverişinde Kişisel Verilerinize Daha Çok Sahip Çıkın
Okul Alışverişinde Kişisel Verilerinize Daha Çok Sahip Çıkın
Güzellik ve Bakım Fuarı için geri sayım başladı
Güzellik ve Bakım Fuarı için geri sayım başladı
Emekli olmak isteyenler için Resmi Gazete'den iyi haber
Emekli olmak isteyenler için Resmi Gazete'den iyi haber
Palandöken | Yapılandırma yıl sonuna kadar uzatılmalı
Palandöken | Yapılandırma yıl sonuna kadar uzatılmalı
Antep Fıstığı fiyatları | Üretim düştü zirve yaptı
Antep Fıstığı fiyatları | Üretim düştü zirve yaptı
İstanbul'da ekmekte fiyatları kafa karıştırdı
İstanbul'da ekmekte fiyatları kafa karıştırdı
Zeytin ve zeytinyağı ihracatının liderleri ödüllerine kavuştu
Zeytin ve zeytinyağı ihracatının liderleri ödüllerine kavuştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim