Işık Yatırım Menkul Değerler’den Dev Sermaye Artırımı!

1986 yılından bu yana Türk finans piyasalarında güvenilir hizmetin teminatı olan ve attığı adımlarla sektöre öncülük eden Işık Menkul, 30 milyon TL’lik sermayesini, tamamı nakit olmak üzere 70 milyon TL artırarak 100 milyon TL’ye çıkardı. Sermaye artırımının yanı sıra adına ‘Yatırım’ unvanını da ekleyen şirket, Işık Yatırım Menkul Değerler olarak Türk sermaye piyasalarına hizmet etmeye devam edecek.

Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’suyüzde 233 oranındaki nakit sermaye artırımına ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Geleceğe doğru güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz. 100 milyon TL sermayemizin ve 120 milyon TL’yi aşan özkaynaklarımızın yatırımcılarımıza verdiği güvenle sektöre öncülük eden adımlar atmayı sürdüreceğiz.’ dedi.

Işık Yatırım Menkul Değerler’in ‘sıfır aracılık komisyonu’ uygulaması ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini hatırlatan Kocaman, ‘35 yıllık deneyimimiz ve çağın gerekliliklerine hızla adapte olmamız, bizi adım adım zirveye taşıyor. Dijital alım-satım uygulamamız Kapital Trader’ı çoklu yatırım ürünleri sunan bir yatırım platformuna dönüştüreceğiz.’ dedi.

Çok az sayıda yatırımcının faydalanabildiği ‘Özel Bankacılık’ konseptini Türkiye’de yerleşik yatırımcılar için yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Kocaman, ‘Şirketimiz, önümüzdeki süreç içinde dijital olarak çoklu yatırım ürünlerinin sunulduğu büyük bir yatırım kuruluşuna dönüşecek.’ diyerek yatırımcılar için uygun fiyatlı, hızlı, kaliteli ve bilgilendirici hizmet sunan, kazan-kazan yaklaşımına sahip bir vizyon yarattıklarını vurguladı.

Işık Yatırım Menkul Değerler’in Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 10 milyon TL’ye kadar olan hisse senedi işlemlerinde sıfır aracılık komisyonu ile yatırımcılarına büyük bir maliyet avantajı sunan tek aracı kurum olduğunu belirten Hakan Kocaman, kaliteli hizmetleriyle bir devrime imza atarak standart finans algısını ve ezberleri bozduklarını ve yatırımcıların söz konusu uygulamaya olan ilgilerinden memnun olduklarını belirtti. Kocaman, sektörde birçok yenilik ve beraberinde sundukları teknolojik çözümlerle yatırımcı deneyimini beklentilerin ötesine taşımaya devam edeceklerinin altını çizdi.