İşim Gücüm Geleceğim Projesi | Hedef 100 bin genç

‘İşim Gücüm Geleceğim’ projesi dört yılda yüz bin genç profesyonele ulaşacak

TÜSİAD’ın, Türkiye’nin sahip olduğu yetkinlik potansiyelini ortaya çıkarmak ve ekonomik büyümede kilit rol oynayan dijital dönüşümü desteklemek için başlattığı İşim Gücüm Geleceğim projesinin platin sponsorları arasında yer alan Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Medianova olarak geleceğe, gençlere ve eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dijital bir gelecek için yetişmiş, iş dünyasının aradığı yetkinlikler ile donanmış bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu anlamda TÜSİAD’ın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. İşim Gücüm Geleceğim platformu, genç profesyonellerin ilgi duydukları alanlardaki çevrimiçi eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanmalarına olanak sağlamaya hazır” dedi.

İş dünyasının, dijital teknolojiler alanında nitelikli insan kaynağına erişim ihtiyacından doğan İşim Gücüm Geleceğim projesi hayata geçiriliyor. Yerli ve global teknoloji şirketi Medianova’nın platin sponsorları arasında yer aldığı proje kapsamında; genç profesyoneller başta yapay zeka ve veri analitiği olmak üzere geleceğin teknoloji alanlarına dair ücretsiz eğitim alabilecekler.

İşim Gücüm Geleceğim’in ilk yılında on bin kişinin eğitim alması planlanırken, proje; dört yılda yüz bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Dijital teknolojiler alanında nitelikli iş gücü havuzu oluşturulacak

’ın üyeleri arasında yapmış olduğu anket çalışmasının ortaya çıkardığı insan kaynağı ihtiyacını temel alan İşim Gücüm Geleceğim platformu, genç profesyonellerin ilgi duydukları alanlardaki çevrimiçi eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanmalarına olanak sağlamaya hazır.

Dijital dönüşüm süreciyle birlikte ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının oluşturulması için de önemli bir adım olan projeyle; dijital dünyanın algoritmasına aşina bir işgücü piyasasını oluşturulması amaçlanıyor. Platformda “Veri Bilimi, Yazılım Geliştirme, Veri Analizi ve Görselleştirme, Bulut Çözümleri, Mobil Uygulama Geliştirme, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik” olmak üzere yedi eğitim programı bulunuyor.

Dijital dönüşümü önemli gündem maddelerinin arasına alan, ekonomik büyümeye etkisini ve uluslararası alanda rekabet edebilme gücüne katkısını her fırsatta vurgulayan TÜSİAD tarafından hayata geçirilen proje ile dijital teknolojiler alanında nitelikli iş gücü havuzu oluşturulacak.

Serkan Sevim: “Teknolojiyi içselleştirmiş, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir iş gücü piyasasını oluşturmamız son derece önemli”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Yuvarlak Masa Başkanı, Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Türkiye, dinamik nüfusuyla birlikte birçok alanda olduğu gibi teknoloji ve inovasyon alanında da önemli bir potansiyele sahip. Teknolojiyi içselleştirmiş, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir iş gücü piyasasını oluşturmamız son derece önemli. Yeni iş kollarından, yeni mesleklerden bahsediyoruz. Bu nedenle gençlerimize katma değeri yüksek beceriler kazandırarak, onlara yenilikçi kariyer ve gelişim olanakları sunmalıyız. İşim Gücüm Geleceğim Projesi ile bu amaçla yola çıkarak önemli bir adım atıyoruz. TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen rapor çalışmaları ve farkındalık etkinliklerinde gerek mevcut işgücünün gerekse de yeni jenerasyonun dönüşümünün önemini vurgulanmakta. İşim Gücüm Geleceğim platformundaki eğitimleri tamamlayıp sertifikasını alacak kişilerden oluşturulacak iş gücü havuzu, yeni nesil teknolojileri gündemine alan ve yetkin insan kaynağına erişmek isteyen kurumların ihtiyacına cevap verecek” dedi.

Medianova olarak geleceğe, gençlere ve eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Sevim, “Dijital bir gelecek için yetişmiş, iş dünyasının aradığı yetkinlikler ile donanmış bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu anlamda platin sponsor olarak bu projede TÜSİAD’ın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Genç profesyoneller www.isimgucumgelecegim.org web sitesinden başvurarak çevrimiçi eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabilecekler” diyor.

Medianova Türkiye’nin en büyük dijital altyapı operatörü

Yerli ve global bir teknoloji şirketi olarak 8'i Türkiye'de olmak üzere toplam 24 ülkede bulunan CDN noktalarıyla hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirten Serkan Sevim, “Global alanda edindiğimiz tecrübemizi ülkemize de sunmaktan son derece memnunuz. EMEA Bölgesi ve Avrupa’da büyümeye devam ediyoruz. Medianova bugün, Türkiye’nin en hızlı CDN platformunu sunan ülkemizin en büyük dijital altyapı operatörü. Son yaptığımız yatırımlar ile Türkiye’de yerli ve yabancı dahil en büyük şirketin 5 katı kadar daha büyük bir CDN kapasitesine ulaştık.” şeklinde sözlerine devam etti.