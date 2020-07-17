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İSKİ 2019 Faaliyet raporu onaylandı

İSKİ’nin 2019 Faaliyet Raporu’nu Genel Müdür Raif Mermutlu, İBB Meclisi’ne sundu.

17 Temmuz 2020 Cuma 00:25
İSKİ 2019 Faaliyet raporu onaylandı

İSKİ 2019 Faaliyet raporu onaylandı

İSKİ’nin yaptığı yatırımlardan, tarihi çeşmelerden yeniden su akmasına, kiralık araç sayısındaki düşüşten İstanbul’un içme suyu kalitesine kadar çok sayıda bilgi veren Mermutlu, İSKİ’nin 2020 yatırım bütçesinin de 3 milyar 462 milyon 409 bin olduğunu söyledi. Mermutlu’nun sunumu öncesi yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda da İstanbul’daki su birim fiyatı, ortalama enflasyon değeri olan yüzde 12,6 oranında arttırıldı. Ancak, kullanım bedeli kaldırıldığı için bu artışa rağmen İstanbul’da 10 metreküpe kadar su kullanan ve abonelerin yüzde 66’sını oluşturan konutların faturalarında düşüş yaşanacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, pandemi kuralları çerçevesinde, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Temmuz ayı üçüncü oturumuyla toplandı. İETT’nin 2019 Faaliyet Raporu’nun görüşülmesinin ardından İSKİ Genel Kurulu’na geçildi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu tarafından meclise sunulan 2019 Faaliyet Raporu onaylandı.

Mermutlu yaptığı konuşmada, İSKİ’nin 15 milyon 67 bin nüfusa hizmet verdiğini ve abone sayısının da 6 milyon 500 bin kişi olduğunu söyledi.

İstanbul’a günde 3 milyon metreküp su verildiğini kaydeden Mermutlu, 21 içme suyu, 88 de atık su arıtma tesisinin hizmet verdiğini belirtti.


-ARAÇ SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ-
Kiralık araç ve kullanılan iş makineleri ile ilgili de bilgi veren Mermutlu, şu rakamları paylaştı: “Kiralık araç sayısı 2015 ve 2016 yıllarında bin 104 iken, 2019 ve 2020 yılında bu sayı 750 adete düşürüldü. Toplam araç sayıları ise 2015 yılında bin 449 adetten, 2020 yılında bin 4’e düşürüldü. Akaryakıt tüketimi de 2017 – 2019 yılları arasında kıyaslandığında yüzde 27‘lik bir tasarruf sağlamış olduk.”


-2020 GELİR-GİDER VERİLERİ-
İSKİ’nin gelir-gider dağılımı ile ilgili de bilgi veren Mermutlu, “2020 yılı, 7 Milyar 776 milyon TL olan gelir bütçesinin;yüzde 89’u su gelirleri, yüzde11’i diğer gelirlerden (İller Bankası Payı, Kira, Faiz, Para Cezaları) oluşmaktadır. 2020 yılı 7 Milyar 776 milyon TL olan gider bütçesinin; yüzde 45’i yatırımlara yüzde 31’i mal ve hizmet alımlarına, yüzde 14’ü personel giderlerine, yüzde 10’u cari ve diğer giderlere (yedek ödenek, faiz giderleri, sermaye transferleri) ayrılmıştır” diye konuştu.


-İSTANBUL SUYU İÇİLEBİLİR-

İstanbul’un içme suyu kalitesi ve atık suların arıtılması ile ilgili bilgi veren Mermutlu, şu bilgileri verdi:
“İstanbul’da şehir şebeke suyu dünyada kabul görmüş tüm parametrelerde sağlıklıdır ve içilebilir kalitededir. Su kalitesi; Uluslararası Akredite Laboratuvarımızda günlük ortalama 75 numune, 163 farklı parametrede incelenerek takip edilmektedir. İstanbul’da kullanılan tüm sular, atıksu toplama ağı ile toplanmakta ve 88 farklı atıksu arıtma tesisinde arıtılarak çevreye zararsız hale getirildikten sonra alıcı ortama deşarj edilmektedir. 2019 yılında arıtılan toplam atıksu miktarı da 1 milyar 381 milyon 290 bin metreküptür.”


-50 FARKLI TARİHİ ÇEŞMESİNİN SUYU YENİDEN AKTI-
İSKİ Genel Müdürü Mermutlu’nun konuşmasından diğer satır başları şöyle: “Son 1 yılda; Aralarında 3. Ahmet Çeşmesi ve Kazlıçeşme gibi simge eserlerin de olduğu İstanbul'un 50 farklı tarihi çeşmesinin suyunun yeniden akmasını sağladık. 40 tarihi çeşmenin restorasyonunu yapacağız. 41 farklı tarihi çeşme için de proje çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, ecdad yagidarı su kemelerimizden olan "Bozdoğan - Eğrikemer ve Uzunkemer"de de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor.”

-KONUT 1. KADEME ARALIK AYI SU TARİFESİ-
2019 yılı Mayıs ayından itibaren her 2,5 metreküp tüketime 0,5 metreküp indirim (İnsani Su Kullanım Hakkı) uygulanmaktadır.2019 yılı Mayıs ayından itibaren uygulanan tarife, 2011 yılı Kasım ayı tarifesine tekabül etmektedir. 2011 yılı Aralık ayı ile 2020 yılı Haziran ayı arasındaki enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 132 artmıştır. 2011 Aralık ayında 3,24 TL olan tarife, 2020 yılı Haziran ayına kadar olan TÜFE oranı uygulandığında tarife 7,51 TL olmaktadır.”

-GRUPLAR ADINA KONUŞMALAR YAPILDI-
Mermutlu’nun sunumun ardından sırasıyla, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İYİ Parti Grubu adına Akın Gürkan, AK Parti Grubu adına Kağıthane Belediye Başkanı Deniz Köken, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Selçuk Sarıyar söz alarak, İSKİ faaliyet raporu ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Konuşmalardan sonra oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, 109 kabul, 122 çekimser oy kullanıldı. Bu şekliyle İSKİ’nin 2019 Faaliyet Raporu, İBB Meclisi tarafından onaylandı.

-SU FİYATLARINDA YÜZDE 12,6 FİYAT ARTIŞI-
İSKİ 2019 Faaliyet Raporu’nun meclise sunulmasının öncesinde İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu’nda ‘Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği’ teklifi de gündem konularından biri oldu. Mermutlu’nun sunumu öncesi yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda da İstanbul’daki su birim fiyatı, ortalama enflasyon değeri olan yüzde 12,6 oranında arttırıldı. Ancak, kullanım bedeli kaldırıldığı için bu artışa rağmen İstanbul’da 10 metreküpe kadar su kullanan ve abonelerin yüzde 66’sını oluşturan konutların faturalarında düşüş yaşanacak. Yeni düzenleme 20 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Son Güncelleme: 17.07.2020 00:33
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