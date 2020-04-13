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İSKİ karantina günlerinde yatırımlarını hızlandırdı

İSKİ, Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da trafiğin azalmasını fırsat bilerek, hayati yatırımlarına hız kazandırıyor. İlk etapta 44 noktada başlatılacak çalışmalar sayesinde, kentte kangren haline gelmiş birçok sorun çözülecek.

13 Nisan 2020 Pazartesi 00:00
İSKİ karantina günlerinde yatırımlarını hızlandırdı

İSKİ karantina günlerinde yatırımlarını hızlandırdı

İSKİ, yoğun insan ve araç trafiğinin olduğu ana arterlerde, uzun süredir bekletilen su ve kanal yatırımlarına son günlerde hız kazandırıyor. Koronavirüs sebebiyle boşalan arterlerde başlatılan altyapı çalışmaları, İstanbullulara rahatsızlık vermeyecek şekilde yürütülecek.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, ana arterlerin Koronavirüs tedbirleri kapsamında boş olmasının, İSKİ yatırımları açısından avantaj olduğunu ifade ederek, İstanbul’un birçok merkezi noktasında önemli altyapı çalışmalarına start verildiğini belirtti. Mermutlu, çalışmalar tamamlandığında, yıllardır yoğun araç ve yaya trafiği sebebiyle yapılamamış ve İstanbul’da adeta kangren haline gelmiş birçok sorunun da çözülmüş olacağının altını çizdi.

İstanbul genelinde ilk etapta 44 noktada yatırımlarının başlatıldığını ifade eden Mermutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda, kazı için gerekli ruhsat müracaatlarımızı yaptık, bazı noktalarda çalışmalarımıza başladık. Beşiktaş, Beyoğlu, Bakırköy, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz - Kartal ve Pendik gibi ilçelerimizin ana arterlerinde önemli içmesuyu – atıksu ve yağmursuyu altyapı çalışmaları yapacağız.

Bunlardan birisi, Üsküdar Çavuşdere Yağmursuyu Tüneli ve Kolektör Bağlantısı. Bu bölgede toplam 27 km uzunluğunda atıksu ve yağmursuyu hattı ile tünel inşa ediyoruz.

ÜSKÜDAR’DAKİ SU BASKINI GÖRÜNTÜSÜ TARİH OLACAK

Üsküdar Ahmediye Meydanı’nda 3.5 metre genişliğinde 2 metre yüksekliğinde bir yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. Toplam uzunluğu 75 metre olacak bu hat ile Üsküdar bölgesinin tüm yağmursularını geçen ay yapımı tamamlanan Çavuşdere tüneline aktaracağız. Böylece Üsküdar Meydanı’nda yıllardır görmeye alışık olduğumuz su baskınları tarihe karışmış olacak.”

Ruhsat müracaatı yapılmış, ilk etapta inşaatına başlanacak yatırımları şunlar:

İçmesuyu Yatırımları

Kavaklı Depo – Büyükçekmece arası İsale Hattı
Elmalı Arıtma Tesisi – Beykoz Doğu Kapısı arası sahil hattı
Elmalı Arıtma Tesisi – Üsküdar Sahil Hattı
Üsküdar – Elmalı İsale Hattı (Kandilli Caddesi)

Atıksu Yatırımları

Üsküdar Çavuşdere Tüneli’nin Deniz Bağlantısı (Sahil Yolu
Çavuşdere Tüneli ile Çavuşdere Kolektör Bağlantısı (Ahmediye Meydanı)
Üsküdar Libadiye Caddesi Atıksu ve Yağmursuyu Hattı
Kadıköy Rıhtım Caddesi Atıksu Kolektörü İmalatı

Kadıköy Tepe Nautilus AVM Önü Dere Islahı İmalatı
Pendik Teknopark Bulvarı Dere Islahı İmalatı
Kartal Cengiz Topel Caddesi Atıksu ve Yağmursuyu İmalatı
Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yağmursuyu Hattı
Beşiktaş Ortaköy Dereboyu Caddesi Yağmursuyu İmalatı
Beyoğlu Meclis-i Mebusan ve Necatibey Caddeleri Yağmursuyu İmalatı
Bakırköy Veliefendi Hipodromu önü ve Kennedy Caddesi Atıksu İmalatı

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