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İŞKUR işsizlik rakamları, Erdoğan'ı yalanladı

Türkiye genelinde sadece yılın ilk 7 ayrıda işsizlik ödeneği almak için 965 bin 58 kişi İŞKUR’a başvurdu. En çok işçi çıkarılan şehir 236 bin 400 kişi ile İstanbul oldu.

09 Eylül 2022 Cuma 07:23
İŞKUR işsizlik rakamları, Erdoğan'ı yalanladı

İŞKUR işsizlik rakamları, Erdoğan'ı yalanladı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) dün yayımladığı Ağustos 2022 ile ilgili “Aylık İstatistik Bülteni”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce bir kez daha dile getirdiği ve “işsizlik yok, iş arayana iş var” anlamına gelen sözlerine karşılık hem işten çıkarılanların hem işsizlerin sayısının arttığını ortaya koydu.


Buna göre işten atıldığı için işsizlik ödeneği almak üzere İŞKUR’a başvuran emekçilerin sayısı, ilk yedi ayda 965 bin 58, Temmuz 2022’de ise 132 bin 525 kişi oldu. Ödenek almayla ilgili ağır koşulları karşılayarak “işsizlik ödeneği hak eden” emekçi sayısı ise yedi ayda 468 bin 964, geçen temmuzda ise 62 bin 415 kişi oldu. Bunların yanında ilk yedi ayda en çok işçi çıkarılan şehir 236 bin 400 kişi ile İstanbul, en az işçi çıkarılan şehir 517 kişi ile Tunceli.

3.3 MİLYONU AŞTI

Ayrıca, Ağustos 2022 itibarıyla Ağustos 2021’e kıyasla İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı yüzde 4.7 artarak 3 milyon 343 bin 638 kişiye ulaştı. Bu kapsamda işsiz sayısı kadınlarda yüzde 7.4 artarak 1 milyon 650 bin 679, erkeklerde yüzde 1.9 artarak 1 milyon 692 bin 959 emekçiye ulaştı.

Öte yandan Ağustos 2022’de geçen yılın aynı ayına kıyasla işverenlerin yeni eleman talebini gösteren “açık iş sayısı” yüzde 2.3 artarak 234 bin 907 adet olurken “işe yerleştirme” sayısı ise yüzde 33.5 düşerek 97 bin 533 kişi de kaldı. 

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