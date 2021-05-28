İşletmeler İçin Doğru Domain ve Hosting Nasıl Seçilir?

Artık işletmeler büyüme hedeflerini yakalamak ve yüksek satış rakamlarını elde etmek için interneti daha aktif kullanmayı planlıyor. İşletmelerin internette sadece mevcut olması elbette yeterli değil. Aynı zamanda sanal dünyada aktif bir şekilde var olmak ve kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir web sitesine sahip olmak gerekiyor. İşte bu noktada karşımıza çıkan iki kavramın önemini göz ardı etmemelisiniz. Bunlar domain yani alan adı ve hosting hizmetleridir.

Domain Nedir?

Alan adı yani domain aslında işletmenizin sanal dünyadaki adresidir diyebiliriz. Markanıza ulaşmak isteyen kullanıcıların aklında kalan bir domain adı seçmeniz elbette önem taşıyor. Günümüzde domainler kullanım amacına göre sınıflandırılıyor. Bunlara şu örnekleri verebiliriz:

com

net

org

web

co

biz

Bildiğiniz gibi yukarıda birkaç örnek verdiğimiz alan adı uzantıları arasında en çok tercih edilen ‘com’ oluyor. İkinci sırada yer alan ise ‘net’ uzantısıdır. İşletmeler bu uzantıların yanı sıra daha farklı uzantıları içeren alan adları da seçebilir. Neden işletmeniz için alan adı seçiminin önemli olduğunu basit bir örnekle açıklayalım.

İşletmeler İçin Domain Neden Mühim?

İşletmenizin reelde kolay bir cadde üzerinde olması ya da adresinin rahatlıkla hatırlanması ne kadar önemliyse sanal dünyada da alan adı o kadar önem taşıyor. Kolay hatırlanan ve markanızı da temsil eden bir domain seçmeniz durumunda bunun faydalarını kısa sürede görmeye başlarsınız. Elbette tercih yaparken telif haklarına ve birkaç farklı konuya daha dikkat etmeniz gerekiyor.

Bir alan adı seçimi yaptığınızda tescil için de işlemlerinizi hemen tamamlamanız gerekiyor. Domain adreslerinin her yıl ücreti ödenir ve bu sayede tescil işlemlerinin de geçerliliğinin devamı sağlanır. Bu noktada işletmelerin önceliği uygun fiyat oluyor. En uygun fiyatla alan adı almak isteyen işletmeler en ucuz domain arayışına giriyor ve bu arayışın da kimi zaman günlerce sürdüğünü söyleyebiliriz. Oysa rotanızı doğru platformlara çevirmeniz durumunda en popüler alan adlarının en uygun fiyatla kiralanmasını da sağlayabilirsiniz.

Bu konuda yüz güldüren bir hizmet sunan firmalar arasında en çok ön plana çıkan LimonHost oluyor. Limonhost.net adresi üzerinden domain sorgulama işlemlerinin kolaylıkla yapılabildiğini söyleyebiliriz. İnternet sitesi üzerinden kelime kombinasyonlarını deneyerek sorgulama işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle hem markanızı yansıtan hem kolay ve kısa hem de akılda kalan bir alan adı bulmanız da gayet kolay olacaktır. Limonhost.net adresinin sıklıkla tercih edilmesinin nedenlerinden biri uygun fiyat sunması oluyor. Yılın çeşitli dönemlerinde kampanyalar düzenleniyor ve bu kampanyalar kapsamında yüksek oranlarda indirimlerden faydalanma fırsatı doğuyor. Bu fırsattan faydalananlar da domain için gayet düşük bir bütçe ayırmanın keyfini yaşayabiliyor.

Hosting Nedir?

Bu konuda hosting kavramına da değinmeliyiz. Çünkü hosting de işletmeler için en az domain kadar önem taşıyor. Hosting, web sitenize 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde ulaşılmasını sağlayan hizmettir. Bu imkandan faydalanılması için sunucu olarak adlandırılan bilgisayarlara ihtiyaç oluyor. Son derece yüksek kapasiteli olan bu bilgisayarlar yüzlerce web sitesini barındırabiliyor. Sizin web sitenizin de her daim ulaşılabilir olmasını sağlayan hizmet kısaca hosting olarak adlandırılıyor.

Elbette hosting fiyatları da değişkenlik gösterebilir. Hangi firmanın hosting hizmetinden faydalandığınıza bağlı olarak ayırmanız gereken bütçenin de değiştiğini söyleyebiliriz. Fakat uygun fiyat arayanları memnun edecek rakamlarla karşılaşılması da mümkün. Bu noktada yüzleri güldüren firmanın yine LimonHost olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Zira gayet makul bütçeler ile bu hizmetten faydalanmaya olanak tanıyor.

İşletmeler İçin Hosting Neden Mühim?

İşletmeler için hosting seçiminin sanılandan daha fazla önem taşıdığının altını çizelim. Çünkü süreklilik yani web sitelere her daim sorunsuz bir şekilde ulaşılabilmesi tüm işletmeler için önemlidir. Bu konuda sunulan hizmette öncelikle sürekliliğin aranması gerekiyor. Bir diğer önemli husus da hız oluyor. İnternet ortamında web sitenize ulaşmak isteyen kullanıcılar sitenizin açılması için uzun süre beklemek istemez. Bu durumda hemen alternatiflere yönelen kullanıcıları yani potansiyel ya da reel müşterilerinizi kaybedebilirsiniz.

Eğer böyle bir sorunla karşılaşmak istemiyorsanız hız açısından da beklentileri karşılayan bir hosting hizmeti almanız gerekir. Mevcut kriterleriniz arasında en önemlisi hız olmalıdır. Zira ne kadar mükemmel ve beklentileri karşılayan bir web sitesine sahip olursanız olun, hız noktasında kullanıcıları memnun etmezse siteniz sınıfta kalır. İşte bu nedenle hosting hizmeti alırken asla gelişigüzel tercihlerde bulunmamanız gerekiyor.

Üzerinde titizlikle durulması gereken hususlar arasında güvenilirlik de bulunuyor. Bu konuda yeterli düzeyde önlem almış olan bir firmaya yönelmeniz son derece önemlidir. Ülkemizde bu alanda hizmet veren firma sayısının çok fazla olması da akılları karıştırabiliyor. Elbette her alanda olduğu gibi domain ya da hosting alanında da her firmanın aynı kalitede hizmet sunduğundan söz edemeyiz. Dolayısıyla bir anlamda iş başa düşüyor da diyebiliriz. İşletmeler titiz bir seçim yaparak kaliteli bir hizmet sunan firmaları tespit etmelidir. Tercihini de bu firmalar arasından yapmalıdır.

İşletmelerin Ortak Talebi: Uygun Fiyatlı ve Kaliteli Hosting Hizmeti!

Beklentileri karşılayan ve aynı zamanda bir o kadar da uygun fiyat sunan bir firma bulmak için uzun uğraşlar vermenize hiç gerek yok. İnternetten online olarak limonhost.net adresine tıkladığınızda ve fiyat listesine göz attığınızda zaten arayışınıza hemen son vermek isteyeceksiniz. Zira her açıdan yüz güldüren bir hizmet sunan firma fiyatlarını da yıl boyunca makul seviyede tutmaya özen gösteriyor. Bu sayede düşük fiyat ya da hosting indirimleri konusunda uzun araştırmalar yapmaya hiç gerek kalmıyor. Siz de internet sitesine tıklayarak fiyatlara ve indirimlere mutlaka göz atın! Yüksek kalitede bir hizmet almak için daha fazla ödeme yapmayın!