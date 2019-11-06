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Ispanak zehirlenmesi üreticiyi vurdu, tonlarcası elde kaldı

İstanbul'da 200'e yakın kişiyi hastanelik yapan zehirli ıspanak yüzünden üretici ve satıcılıra zor durumda kaldı.

Ispanak zehirlenmesi üreticiyi vurdu, tonlarcası elde kaldı

İstanbul'da 200'e yakın kişiyi hastanelik yapan zehirli ıspanak yüzünden üretici ve satıcılıra zor durumda kaldı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:37
Ispanak zehirlenmesi üreticiyi vurdu, tonlarcası elde kaldı

Ispanak zehirlenmesi üreticiyi vurdu, tonlarcası elde kaldı

Ispanak zehirlenmesi yüzünden üretici ve satıcılar zor durumda kaldı. Tonlarca ıspanak üretici ile komisyoncuların elinde kaldı. Pazarda ıspanağın kilosu 2 halde satış fiyatı ise 1 liraya kadar düştü. Bakanlık dün itibarıyla hastanelerde tedavi altında tutulan 24 kişinin kontrol amacıyla gözetimde bulunduğunu bugün ya da yarın taburcu edileceğini duyurdu. Ancak tüketiciler arasında panik henüz geçmiş değil. 

İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki 196 kişi ıspanak zehirlenmesi nedeniyle hastanelere koştu. Ispanak zehirlenmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da harekete geçirdi. Bakan Koca dün “Zehirlenmelerin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik” açıklaması yaptı. Ispanakla ilgili çıkan haberlerin ardından fiyatlar düştü, satışlar bıçak gibi kesildi. Bu arada zehirlenme haberleri ıspanak üreticisini ve pazarları vurdu. 

Tekirdağ’ın Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, ıspanağın kilosunun 4 liradan 2 liraya düştüğünü ama yine de alan olmadığını söyledi.

Binlerce üretici zor durumda

Ispanağın hal fiyatının da 3.5 liradan 1 liraya kadar düştüğünü belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da gelecek dönemde satılma ihtimalinin iyice zayıflayacağını söyledi. Tavşan, “Bu tür iddialar nedeniyle halk kaçıyor. Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil. Buradan binlerce üretici ekmek yiyor. Bir işleyici hata yaptı diye ötekilerde kayba sebep olmamalı. Bu işte çiftçi tokat yiyor. Mutlaka devletin sahada takip etmesi lazım ki herkes rahat yiyebilsin” dedi.

Ispanak Algısı Bozuldu

İstanbul Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nden marketlere satış yapan firma yetkilisi Bayram Kozan, ıspanak sattıkları bir markette zehirlenme vakasının yaşandığını söyledi. Kozan, “Bu ıspanak bize Ankara Beypazarı’ndan geliyor. Bir algı oluştu. İçinde yabani bir ot varmış, zehirlenmiş. Bu ne demek? Gelen bütün ıspanakların çöpe dökülmesi demek. Beypazarı’ndan gelen ıspanaklarda zehirlenme olduğu söyleniyor ama Manisa’dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Bugün 1 kilo bile satılmadı” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 06.11.2019 16:15
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