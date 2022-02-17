İspanyol Ferrovial Dalaman Havalimanı’na ortak oldu

ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf danışmanlığını üstlendiği işlemde, Dalaman Havalimanı’nın işletme hakkına sahip olan YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin, İspanyol Ferrovial’a kısmi satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, “2022 yılına arka arkaya imzaladığımız işlemlerle hızlı bir başlangıç yaptık. Bu da bize Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, Dalaman Havalimanı’nın işletme hakkına sahip olan, YDA Group iştiraki, YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin, İspanyol Ferrovial’a kısmi satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı. Dalaman Havalimanı, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından Ferrovial – YDA Group ortaklığında altında büyümesini sürdürecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, “Türkiye’deki önemli sektörlere ve bu sektörlerdeki lider şirketlere olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Havalimanı işletmeciliği alanında gerçekleşen bu son derece önemli işlemi, YDA Group’un danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. 2022 yılına arka arkaya imzaladığımız işlemlerle hızlı bir başlangıç yaptık. Bu da bize Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini gösteriyor” dedi.

Dalaman Havalimanı hakkında:

Dalaman Havalimanı, kapsamlı kültür, spor ve turizm tesisleri ile Türkiye’nin önde gelen turistik bölgelerinden Akdeniz’in kıyısında yer almaktadır. 2019 yılında - 2006 yılından bu yana %78 oranında artışla yaklaşık 5 milyon yolcunun kullanmış olduğu havalimanı, dış hat yolcu sayısında Türkiye'de dördüncü sırada yer almaktadır.

Havalimanı, yıllık 20 milyonun üzerinde yolcu kapasitesi ile gerek iç gerek dış hat uçuşlarına hizmet veren iki terminal; 40’ın üzerinde uçak kapasitesine sahip uçak apronu; araçlara ve tur operatörlerinin toplu taşımasına yönelik park alanı içermesinin yanı sıra, su arıtma tesisi gibi bazı destek hizmet tesislerine de sahiptir. Enerji tasarrufu ve çevre dostu özellikleri açısından Türkiye’nin önde gelen havalimanlarından biri olan Dalaman Havalimanı’nın bu niteliklerini pekiştirme hedefli yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik projeleri geliştirme planları gündemdedir.

YDA Grup hakkında:

Çeşitli sektörlerde 47 yıllık deneyime sahip, Türkiye merkezli bir şirketler grubu olan YDA Group, ağırlıklı olarak inşaat sektöründe, havalimanları ve entegre sağlık kampüsü başta olmak üzere PPP (Public Private Partnership – Kamu Özel İşbirliği) modeli ile yapılan altyapı projeleri ile gayrimenkul yatırım projelerinde yer almaktadır. Grup, 10 ülke ve 3 kıtada deneyime sahip olup, yurt içi ve uluslararası iştirakleri ile Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biridir.

Ferrovial Hakkında

Önde gelen bir global altyapı operatörü olan Ferrovial, sürdürülebilir çözümler geliştirmeye odaklanmıştır. İspanya'nın blue-chip IBEX 35 endeksine dâhil olmasının yanı sıra, Dow Jones Sustainability Index (sürdürülebilirlik endeksi) ve FTSE4Good'a (sorumlu yatırım endeksi) da dâhil olan Ferrovial’in tüm faaliyetleri, şirketin 2002 yılında benimsemiş olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun olarak yürütülmektedir.

ÜNLÜ & Co hakkında:

1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 113 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne 30 mn USD’nin üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2022 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 31 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2,2 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)

Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri olan İstanbul Varlık, toplam 350 milyon TL’lik yatırım ile 4 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.

ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı Ocak 2022 itibarıyla 9 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise 5,1 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.

Ödüllerimizden

BV Awards 2020 & 2021 – Best Investment Research Team Turkey / En İyi Araştırma Ekibi

12th & 13th M&A Atlas Awards- Yılın Küresel Birleşme & Satınalma İşlemi- Gelişmekte Olan Ülkeler Yılın Yatırım Bankası

21. Capital En Beğenilen Şirketler Araştırması- 2021 En Beğenilen Aracı Kurum Birincilik Ödülü

6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri- Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2020

Globee- 2021 Business Excellence Awards- Öğrenme Yönetimi Çözümleri Kategorisi- Altın Ödül

Stevie Awards for Great Employers (SAGE) 2021- Öğrenme Teknolojleri Uygulamaları Kategorisi- Gümüş Ödül