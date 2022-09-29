İsrafa karşı “Bayat ekmek yemekleri” kampanyası başlatıldı



Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği SAGEF, bu korkunç israfı önlemek için anlamlı bir kampanya başlattı. SAGEF, “Haftada bir öğün bayat ekmek yemeği yiyelim, israfa dur diyelim” sloganıyla bayat ekmeklerle yapılabilecek yüzlerce yemek tarifi hazırladı. 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nde start alan kampanya kapsamında hazırlanan bayat ekmek yemekleri tarifleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaya başladı.

GELECEK İÇİN TAZE BİR FİKİR

SAGEF Başkanı Ekrem Altıntepe, kampanya dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen israfı önlemede farkındalık oluşturmanın ilk adımının ekmek israfını önlemekten geçtiğini belirtti. Altıntepe, bunun için dernek olarak “Haftada bir öğün bayat ekmek yemeği yeme” kampanyası başlattıklarını söyledi.

842 MİLYON AÇKEN...

Altıntepe, “Tüm bu anlattıklarımız bayat bir hikaye gibi gelebilir, ancak gelecek için taze bir fikir. Tek yapmanız gereken bayat ekmekleri değerlendirme kararı almanız. Haftada bir öğün de olsa bayat ekmek yemeği yiyelim, israfa dur diyelim” dedi.

Altıntepe, dünyada yaşanan israfın boyutları hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Gıda kaybı ve israfının toplum üzerinde büyük bir etkisi var. İklim değişikliğine, açlığa, ekonomik güvensizliğe ve sınırlı kaynaklar üzerindeki baskıya katkıda bulunuyor. FAO , her yıl 1,3 milyar ton gıdanın kaybedildiğini veya boşa harcandığını ve bunun 1 trilyon ABD Doları ekonomik maliyete, yaklaşık 700 milyar ABD Doları çevresel maliyete ve 900 milyar ABD Doları sosyal maliyete neden olduğunu tahmin ediyor.

Çevresel bir bakış açısıyla, yıllık sera gazı emisyonlarının tahmini yüzde 8'i kaybolan veya boşa harcanan gıdaların üretilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Yaklaşık 842 milyon insanın kronik açlık çektiği tahmin ediliyor. Gıda güvensizliği bugün dünyanın en büyük zorluklarından biri olmaya devam ediyor.”