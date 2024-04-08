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İsrail'den ithal tohum iddiası | Tohum değil gübre ithal etmişler

Sosyal medyada Metin Cihan'ın hesabında yer alan MHP'li Hilmi Durgun İsrailli firmayla ticaretine konu olan ürünün gübre olduğu açıklandı.

08 Nisan 2024 Pazartesi 09:22
İsrail'den ithal tohum iddiası | Tohum değil gübre ithal etmişler






İsrail'den ithal tohum iddiası | Tohum değil gübre ithal etmişler 


Sosyal medya üstünden başlayan ithal İsrail tohumu tartışmalarına açıklama geldi. MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, sahibi olduğu Agrosel Tarım firmasının İsralli Haifa firmasıyla ‘gübre hammaddesi’ ticareti yaptığını söyledi.

KAMUOYUNA

Bugün sosyal medya başlayan, daha sonrada maalesef malum haber sitelerinin araştırmaya tenezzül dahi etmeden mal bulmuş mağribi gibi haber yaparak başlattıkları karalama kampanyası ile ilgili açıklamam aşağıdaki gibidir. pic.twitter.com/80A1HT8wQC

— Hilmi DURGUN (@hlmdrgn) April 7, 2024

İktidara yönelik ‘İsrail ile ticaret’ tepkileri devam ederken dün MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun’un şirketi Agrosel Tarım'ın İsrailli Haifa firmasının Türkiye ayağı olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veren Durgun, “Sosyal medya başlayan, daha sonrada maalesef malum haber sitelerinin araştırmaya tenezzül dahi etmeden mal bulmuş mağribi gibi haber yaparak başlattıkları karalama kampanyası ile ilgili açıklamam aşağıdaki gibidir” diyerek şunları söyledi:

İDDİALARI YALANLADI

“Agrosel Tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana (2002) yerli ya da ithal TOHUM ticareti yapmadık.

Agrosel Tarım firması olarak gübre üretimi ve ürettiğimiz gübrelerinin yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarlarına satışını gerçekleştirmekteyiz.

Gübrenin üretilebilmesi için gerekli olan hammadde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot (N), Fosfor ( P ) ve Potasyum (K) kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (% 90 ) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir.

"TOHUM" DEĞİL "GÜBRE"

Bahse konu Haifa firması, dünyanın sayılı gübre hammadde üreticisi ve tedarikçisi bir firmadır. TOHUM firması değildir. Ayrıca ülkemizde genel müdürlükleri bulunmakla birlikte, genel müdürlüklerine bağlı, ülkemizin farklı coğrafyalarında yüzlerce müşterisi vardır.

Bitkisel üretimin devamlılığı için elzem olan gübre ve bitki besleme ürünlerinin, Türk çiftçisi ile buluşabilmesi için gübre hammaddesi olan azot fosfor ve potasyumun ithal edilmesi veya ithalatçıdan tedarik edilmesi ihtiyaçtır.

“MİLLİ BİR GÖREVDİR”

Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir.”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Metin Cihan, İsrail’in dev tarım şirketi Haifa Group'un Türkiye ayağının başında MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun'un bulunduğunu ortaya çıkardı. Durumu ortaya çıkaran Cihan, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" ifadelerini kullandı. 
 

Son Güncelleme: 08.04.2024 11:39
Anahtar Kelimeler:
Ithal TohumIsrail Tohumu
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