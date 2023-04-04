İstanbul'a metro hattı geliyor

İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında metro yarışı hızlandı. İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Metro hattında 4 istasyon bulunmakta" bilgisini de paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda basın açıklamasında bulundu.

YENİ HATTIN 4 İSTASYONU BULUNUYOR!

, yeni metro hattını da duyurduğu konuşmasında, şunları kaydetti:

"Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışına sayılı günler kaldı. Metro hattında 4 istasyon bulunmakta. Saatte, tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Mevcut İBB yönetiminden devraldığımız yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız kısa sürede ilerledi. Test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açmaya hazırlandı.

Toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 4 istasyonda toplam 32 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. İstanbullulara yeni bir hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımı sağlanmış olacak. Metro hattımızın açılışında buluşmak üzere sağlıcakla kalın."