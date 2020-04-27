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İstanbul'a sebze - meyve yağıyor 

Sokağa çıkma yasağının ardından büyük şehirlerde ertelenen sebze meyve sevkiyatları gece yarısı başladı. Haller önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

27 Nisan 2020 Pazartesi 10:13
İstanbul'a sebze - meyve yağıyor 

İstanbul'a sebze - meyve yağıyor 



23 Nisan itibariyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı kalkar kalkmaz binlerce kamyon ve TIR, meyve sebze yüküyle İstanbul'a akın etti. Yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu. Çeşitli yerlerden gelen esnaf ve vatandaşlar, hal girişinde uzun saatler beklemek zorunda kaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın kalkmasıyla birlikte İstanbul Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgilere göre; çeşitli yerlerden gelen esnaf ve vatandaşlar, hal girişinde beklemek zorunda kaldı. Oluşan kuyruk havadan görüntülendi. 

ATAŞEHİR SEBZE HALİNDE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Ataşehir sebze ve meyve halinde yoğunluk yaşanırken trafik polisleri yolu açmak zaman zaman uyarı da bulundu. 
 

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