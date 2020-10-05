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İstanbul'da dış ticaret açığı yüzde 399 arttı

Ağustos ayında, İstanbul’da ihracat yüzde 8,4 azalırken, ithalat yüzde 49,4 arttı. 

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:00
İstanbul'da dış ticaret açığı yüzde 399 arttı

İstanbul'da dış ticaret açığı yüzde 399 arttı

Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracatın yüzde 50’si, ithalatın ise yüzde 63,2’si İstanbul’dan gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 399 arttı; ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 52,6’ya geriledi. İhracatın yüzde 43’ü Avrupa Birliği, yüzde 14’ü ise Arap ülkelerine gerçekleşti. Irak’tan yapılan ithalat son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında yapılan ithalat yüzde 292,4 arttı, ihracat yüzde 21,1 azaldı. 2020 yılının ilk sekiz ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27,8 azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel piyasaların değerlendirildiği Ekim 2020 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Ağustos ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

İhracat yüzde 8,4 azaldı, ithalat yüzde 49,4 arttı

Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracatın yüzde 50’si, ithalatın ise yüzde 63,2’si İstanbul’dan gerçekleşti. İhracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 6 milyar 235 milyon 194 bin 531 dolar, ithalat ise yüzde 49,4 artarak 11 milyar 849 milyon 84 bin 577 dolar seviyesinde kaydedildi. Aylık olarak ihracatta yüzde 15,1 azalma, ithalatta yüzde 14,4 artış yaşandı.

Dış ticaret açığı yüzde 399 arttı

Dış ticaret açığı, yıllık yüzde 399 artışla 5 milyar 613 milyon 896 bin 46 dolara ulaştı. Türkiye genelinde ise yıllık yüzde 168,2 artışla 6 milyar 278 milyon 22 bin 567 dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise İstanbul’da yüzde 52,6, Türkiye genelinde yüzde 66,5 seviyesine geriledi.

İhracatın yüzde 43’ü Avrupa Birliği’ne

Toplam ihracatın yüzde 43’ü Avrupa Birliği, yüzde 14’ü Arap ülkelerine yapılırken, en yüksek ihracat 670 milyon 531 bin 601 dolar ile Birleşik Krallık’a gerçekleştirildi. Birleşik Krallık’a yapılan ihracat yıllık yüzde 9 azalırken, aylık yüzde 14,4 arttı. Birleşik Krallık’ı sırasıyla; Almanya (601 milyon 415 bin 500 dolar), İspanya (345 milyon 825 bin 964 dolar), Fransa (284 milyon 784 bin 105 dolar) ve ABD (271 milyon 273 bin 644 dolar) izledi.

Irak’tan yapılan ithalat son yedi yılın zirvesinde

En yüksek ithalat, yüzde 13,6 pay ile Irak’tan gerçekleşti. Son yedi yılın en yüksek seviyesinde ulaşan ithalat, yıllık yüzde 306,2 artışla 1 milyar 616 milyon 559 bin 917 dolar oldu. Irak’ı sırasıyla, Çin (1 milyar 289 milyon 156 bin 793 dolar), İsviçre (1 milyar 126 milyon 469 bin 935 dolar), Almanya ( 1 milyar 122 milyon 258 bin 974 dolar) ve Rusya Federasyonu (535 milyon 610 bin 456 dolar) takip etti. İstanbul’da Ağustos ayında toplam ithalatın %30’u Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 21,5’i ise Arap ülkelerine gerçekleşti.

İhracatın yüzde 12,2’si giyim eşyası imalatından

İhracatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu, 760 milyon 266 bin 208 dolar ile kürk hariç, giyim eşyası imalatı oldu. Bunu, motorlu kara taşıtlarının imalatı (574 milyon 372 bin 774 dolar), değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı (434 milyon 682 bin 510 dolar), ana demir ve çelik imalatı (379 milyon 428 bin 623 dolar) ve ev aletleri imalatı (350 milyon 475 bin 418 dolar) izledi. Bu faaliyet kollarının tümünde, ihracat yıllık olarak azalırken, sadece yüzde 2,3 ile kürk hariç, giyim eşyası imalatında artış gerçekleşti.

İthalatta en fazla artış metal imalatında oldu

Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında yapılan ithalat yüzde 292,4 arttı. İthalatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu, 4 milyar 294 milyon 36 bin 817 dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatının toplam ithalat içindeki payı yüzde 36,2 olarak gerçekleşti. Bu faaliyet kolunun ardından, motorlu kara taşıtlarının imalatı (745 milyon 34 bin 663 dolar), rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (478 milyon 556 bin 451 dolar), ana demir ve çelik imalatı (410 milyon 919 bin 556 dolar) ve iletişim donanımlarının imalatı (400 milyon 197 bin 369 dolar) geldi.

Yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 27,8 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre, 2020 yılının ilk sekiz ayında, Türkiye genelinde kurulan firmaların yüzde 38,9’u, kapanan firmaların ise yüzde 49,4’ü İstanbul firmaları oldu. 32 bin 760 yeni firma kurulurken, 16 bin 382 firma ise kapandı veya tasfiye edildi. 2020 yılında ilk sekiz ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, yıllık yüzde 27,8 azalarak 3 bin 833 oldu.

Reel Piyasalar Ekim 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden yararlanıldı.

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